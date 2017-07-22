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Swann объявил о выпуске беспроводной всепогодной веб-камеры безопасности

09 июня 2020, 14:43


Известный американский производитель средств защиты и безопасности для домашнего использования компания Swann объявила о выпуске беспроводной веб-камеры безопасности. Она может применяться как внутри помещения, так и снаружи, благодаря герметичному корпусу не боится ни пыли, ни сильного дождя. Камера крепится на магнитном основании, что позволяет менять наклон ее оси направления, направляя в нужную сторону по желанию пользователя.

Возможность уличной установки предъявляет к устройству особые требования. Новая камера Swann удовлетворяет стандарту защиты от атмосферных воздействий класса IP65. Согласно системе классификации степеней защиты в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96), камера Swann обеспечивает полную защиту от проникновения пыли и ограниченную защиту от попадания струй воды с любой стороны. Этот класс защиты подходит для обычных погодных условий, включая дождь, снег и летнюю жару.

Swann объявил о выпуске беспроводной всепогодной веб-камеры безопасности


Как и во многих других веб-камерах, здесь имеются микрофон и динамик. Это полезно для переговоров с посетителями. Когда подъехал курьер или представитель службы доставки, то можно попросить его показать документы или уточнить детали визита.




Все или часть этих функции уже нередко встречаются практически у всех веб-камер от конкурирующих производителей. Поэтому при выборе именно для своего дома многие обращают внимание также на облачную поддержку для хранения данных и записей. По степени полноценности предоставляемого облачного сервиса судят по бренду.

При выборе Swann пользователям предоставляется бесплатное локальное и облачное хранилище. Отснятый ранее материал можно хранить до семи дней в облаке и до двух дней в локальном хранилище. Вендор предлагает возможность наращивания массива хранения. Для этого существует подписка, которая позволяет приобрести или отказаться от дополнительного места в хранилище. Данные и видео хранятся там в зашифрованном виде, а доступ ограничен и возможен только после прохождения двухфакторной аутентификации.

Но все же главной фишкой камеры Swann является, наверное, питание от батареи. Благодаря этому, камера видеонаблюдения не остановит запись, даже если будет отключен интернет или питание в доме. Запись будет продолжаться, и как только связь будет восстановлена, архивные данные будут автоматически переброшены в облако.

Swann объявил о выпуске беспроводной всепогодной веб-камеры безопасности


Угол обзора составляет 180⁰, поэтому данную камеру относят к числу образцов со сверхшироким углом обзора. Есть детектор обнаружения источника тепла и детектор движения True Detect. Поддерживается функция ночного ИК-видения, которая позволяет вести запись даже в темноте на расстоянии до 8 метров от камеры.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор ELARI Smart Camera 360°. Круговой обзор, функция ночной съёмки, обнаружение движения и поддержка облачного хранилища - всё это новая умная камера ELARI Smart Camera 360°. Давайте посмотрим, на что способна эта малютка в деле. Подробнее об этом читайте в статье ""Обзор ELARI Smart Camera 360°: компактная камера кругового обзора".

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