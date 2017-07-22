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Игровой монитор Acer Predator X38P появился на российском рынке

09 июня 2020, 15:21


Acer представила новый игровой монитор из популярной линейки Predator, получивший название Predator X38P. Этот монитор выглядит как настоящее окно в параллельное измерение, измерение гейминга. Монитор оборудован 37,5-дюймовым практически безрамочным экраном с радиусом кривизны 2300 мм. Его IPS-дисплей поддерживает разрешение UWQHD+ (3840 x 1600 пикселей) и выполнен по технологии Fast Liquid Crystal (быстрые жидкие кристаллы) для минимального времени отклика.

Игровой монитор Acer Predator X38P


За качественную и естественную цветопередачу новинки отвечает заводская калибровка с коэффициентом Delta E<2, а также 98-процентный охват цветового пространства DCI-P3, которое на 35,6% шире стандартного для игровых мониторов sRGB. Пиковая яркость экрана Predator X38P достигает впечатляющих 750 нит. А все эти параметры подтверждает сертификат VESA DisplayHDR 400.

Игровой монитор Acer Predator X38P


Predator X38P - это действительно монитор, заточенный для геймеров. Частот обновления экрана составляет 144 Гц, а при разгоне и все 175 Гц. При этом время отклика снижается до 0,3 мс. Также новинка поддерживает технологию NVIDIA G-SYNC, которая устраняет отвлекающие от игры разрывы изображения за счёт синхронизации частоты обновления монитора и видеокарты.




Поддержка технологий Predator GameView поможет игроку быстро переключаться между различными режимами, созданными специально под разные жанры игр, сохранять собственные настройки в отдельные профили и управлять фоновой подсветкой. А специальное ПО Acer Display Widget дает возможность легко поменять любые параметры изображения.

Игровой монитор Acer Predator X38P


Predator X38P оборудован различными технологиями сохраняющими зрение заядлому геймеру. Acer Ultra-Low Blue Light снижает негативное влияние излучения в синей части спектра, а Flicker-less исключает мерцание экрана, которое мешает сосредоточиться и со временем раздражает глаза пользователя.

Игровой монитор Acer Predator X38P


Для максимально комфортного использования монитор оборудован двумя 7-ваттными динамиками. Также новинка позволяет подключать гаджеты и периферийные устройства прямо к монитору, используя удобный хаб с четырьмя разъёмами USB 3.0, а для подключения к ПК предусмотрены порты HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4.

Игровой монитор Predator X38P уже появился на российском рынке. Рекомендованная розничная цена новинки - 179 990 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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