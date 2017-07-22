Анонс Huawei P Smart S: доступный смартфон на чипсете Kirin 710F
09 июня 2020, 16:17
Huawei разбавила свою линейку P Smart еще одним смартфоном - Huawei P Smart S. Это смартфон среднего уровня, который оснащен 6,3-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+. Под капотом у него чипсет Kirin 710F в паре с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить еще на 256 ГБ за счет карты NM.
Что касается камеры, то Huawei P Smart S оснащен тройной камерой с основным 48-мегапиксельным датчиком, ультраширокоугольным объективом на 8 мегапикселей и 2-мегапиксельным датчиком глубины. Фронтальная камера имеет разрешением 16 мегапикселей.
На борту аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 10 Вт. Другие основные характеристики Huawei P Smart S включают в себя Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, 3,5-мм разъем для наушников и поддержку NFC. Смартфон оценивается в $290 (20 000 руб.).
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