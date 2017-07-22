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Анонс Huawei P Smart S: доступный смартфон на чипсете Kirin 710F

09 июня 2020, 16:17


Huawei разбавила свою линейку P Smart еще одним смартфоном - Huawei P Smart S. Это смартфон среднего уровня, который оснащен 6,3-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+. Под капотом у него чипсет Kirin 710F в паре с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить еще на 256 ГБ за счет карты NM.

Анонс Huawei P Smart S


Что касается камеры, то Huawei P Smart S оснащен тройной камерой с основным 48-мегапиксельным датчиком, ультраширокоугольным объективом на 8 мегапикселей и 2-мегапиксельным датчиком глубины. Фронтальная камера имеет разрешением 16 мегапикселей.




На борту аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 10 Вт. Другие основные характеристики Huawei P Smart S включают в себя Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, 3,5-мм разъем для наушников и поддержку NFC. Смартфон оценивается в $290 (20 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


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