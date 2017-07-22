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Huawei разработала API для отслеживания контактов COVID-19 (аналог Apple/Google API)

09 июня 2020, 16:38


Запрет на использование американских технологий и программных продуктов, под который попала китайская компания Huawei, поставила ее в непростые условия. Компании пришлось создавать собственный Магазин приложений, фактически дублировать все основные сервисы, доступные для пользователей мобильных Android-систем. Но даже это оказалось не все. Продолжающаяся борьба с пандемией коронавируса заставила Huawei искать ответ еще на один важный вопрос.

Напомним, что начиная с середины мая 22 страны мира, включая такие крупные государства, как Германия, Швейцария, Латвия и Эстония, и некоторые штаты США получили возможность для внедрения национальных систем для контроля за распространением COVID-19. Единый подход и единый инструментарий были предоставлены благодаря совместному API, разработанному компаниями Apple и Google. Национальные организации здравоохранения этих стран смогли предоставить гражданам своих стран возможность для отслеживания контактов с людьми, получившими положительный диагноз по заболеванию коронавирусом.

Huawei разработала API для отслеживания контактов COVID-19 - аналог Apple/Google API


Владельцы смартфонов Huawei оказались в ущемленном положении, посчитали в Huawei. Поэтому в компании решили разработать собственную версию API для отслеживания Google-контактов. Она была размещена на портале HMS Core - аналог Google Play Services.

Huawei разработала API для отслеживания контактов COVID-19 - аналог Apple/Google API


В настоящее время доступна HMS Core версия 4.1.0.301. В нем содержится новая версия API Contact Shield, разработанная Huawei. Со слов разработчика, в ней обеспечен тот же уровень конфиденциальности, которым обладает версия Google.




Концепция применения выстроена на использовании параметра Contact Shield. Пользователи могут определить, когда следует включать его, можно ли загружать чужие анонимные идентификаторы в облако, как использовать результаты проведенной диагностики.

Вся личная информация, собираемая при работе сервиса, будет храниться в локальном хранилище на смартфоне, в том числе история перемещений Если пользователь решит удалить приложение, то все исторические данные, хранящиеся на устройстве, будут также удалены. Это можно сделать также вручную.

Использовать Contact Shield API для разработки новых приложений получают только разработчики, уполномоченные правительствами. Дополнительно потребуется пройти строгую проверку через Huawei.

Официально Huawei еще не анонсировала новый API. Но уже известно, что он будет использовать канал Bluetooth LE. Но наиболее важно то, что новый API совместим с версией Apple и Google.



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