РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

В складном Samsung Galaxy Fold 2 не найдется места для пера S Pen

09 июня 2020, 18:13


Оригинальный складывающийся смартфон Galaxy Fold стал притчей во языцах уже в 2019 году - он появился как раз в начале прошлого года. Многие говорили тогда, что применяемые там новые технологические решения еще требуют доработки.

Хотя многие первые проколы были устранены уже к середине прошлого года, ожидание выхода новой модели Galaxy Fold 2, которая должна появиться в августе, для многих стало «мечтой», которую невозможно пропустить.

В складном Galaxy Fold 2 не найдется места для пера S Pen


Уже сегодня ходит немало слухов о том, что же изменится в новой модели. Многие сходятся в едином мнении, что изменения непременно будут. Многие ждут большой дисплей с мгновенной отдачей, другие ждут отличную камеру, третьи считают, что главное в будущем складном смартфоне - это его долговечность «на века». Учитывая хрупкость аппаратной поворотной части, с этим сложно не согласиться.




В то же время, уже сейчас эксперты предупреждают, что вторая итерация Galaxy Fold пока не сможет чудесным образом исправить все огрехи. В Galaxy Fold 2 останутся некоторые физические ограничения, которые не позволят Samsung добавить несколько важных функций.

Главная из них для многих - это добавление пера S Pen. По последним слухам, у модели Galaxy Fold 2 пера не будет.

Первая и главная причина его отсутствия связана с использованием тонкого стеклянного напыления по технологии UTG или Ultra-Thin Glass для основного складного дисплея. Такое элегантное покрытие появилось еще у модели Galaxy Z Flip, но по-прежнему, несмотря на его прочность, оно физически слишком тонкое, чтобы позволить «елозить» по нему пером, считают в Samsung.

В складном Galaxy Fold 2 не найдется места для пера S Pen


Причину такого решения легко объяснить. Толщина стеклянного слоя UTG у Galaxy Z Flip составляет 0,03 мм. Для сравнения - толщина стеклянного покрытия у Galaxy Note 10 - 0,4 мм. Разница - огромная, на порядок.

Samsung еще предстоит разработать специальное складное стекло, которое можно будет применять для будущих моделей - наследников Galaxy Fold 2, считают эксперты. Но сейчас разрешать применять S Pen преждевременно, считают в Samsung.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

Читайте также:

  • Samsung будет внедрять технологию UTG для складных смартфонов вместе с Corning
  • Samsung запатентовала концепт дизайна сворачиваемого телефона
  • Motorola Razr 2 5G готовится бросить вызов Samsung Galaxy Z Flip
  • Слухи: производство Samsung Galaxy Fold 2 запущено
  • Samsung раскрыл детали нового чипа безопасности второго поколения для флагманских смартфонов

    • следующая новость
    Xiaomi представила новый лазерный проектор с разрешением 4K

    предыдущая новость
    Huawei разработала API для отслеживания контактов COVID-19 (аналог Apple/Google API)

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Лучшая материнская плата Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер Лучшая видеокарта для игр Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    9 июня, 2020

    Премиум-игры Google Play Store становятся доступными для владельцев Chromebook

    Xiaomi представила новый лазерный проектор с разрешением 4K

    В складном Samsung Galaxy Fold 2 не найдется места для пера S Pen

    Huawei разработала API для отслеживания контактов COVID-19 (аналог Apple/Google API)

    Анонс Huawei P Smart S: доступный смартфон на чипсете Kirin 710F

    Игровой монитор Acer Predator X38P появился на российском рынке

    Swann объявил о выпуске беспроводной всепогодной веб-камеры безопасности

    Доступный OPPO A52 появился в российских магазинах

    Анонс Transcend MTE352T: SSD промышленного класса на 96-слойной памяти

    Axiomtek представила два новых панельных ПК

    Samsung будет внедрять технологию UTG для складных смартфонов вместе с Corning

    Вандалы в Сиэтле получили счета за награбленные в магазинах Amazon Go «покупки»

    8 июня, 2020

    Reddit-пользователь собрал систему для астрофотосъемки на базе Raspberry Pi

    Технология AMD SmartShift пока доступна только на ноутбуке Dell G5 15 SE

    Google поможет активно использовать смайлики в виртуальной клавиатуре Gboard

    Обладатели ПК, PlayStation 4 и Xbox One смогут играть вместе в NFS Heat

    На Twich обрушилась лавина претензий от правообладателей

    Анонс Motorola One Fusion+: средний смартфон с всплывающей селфи-камерой

    В Telegram добавлены видеоредактор, двухфакторная аутентификация и анимированные gif-ки

    Анонс ID-COOLING IS-47K: низкопрофильный процессорный кулер для компактных сборок

    ССЫЛКИ