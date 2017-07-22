В складном Samsung Galaxy Fold 2 не найдется места для пера S Pen
09 июня 2020, 18:13
Оригинальный складывающийся смартфон Galaxy Fold стал притчей во языцах уже в 2019 году - он появился как раз в начале прошлого года. Многие говорили тогда, что применяемые там новые технологические решения еще требуют доработки.
Хотя многие первые проколы были устранены уже к середине прошлого года, ожидание выхода новой модели Galaxy Fold 2, которая должна появиться в августе, для многих стало «мечтой», которую невозможно пропустить.
Уже сегодня ходит немало слухов о том, что же изменится в новой модели. Многие сходятся в едином мнении, что изменения непременно будут. Многие ждут большой дисплей с мгновенной отдачей, другие ждут отличную камеру, третьи считают, что главное в будущем складном смартфоне - это его долговечность «на века». Учитывая хрупкость аппаратной поворотной части, с этим сложно не согласиться.
В то же время, уже сейчас эксперты предупреждают, что вторая итерация Galaxy Fold пока не сможет чудесным образом исправить все огрехи. В Galaxy Fold 2 останутся некоторые физические ограничения, которые не позволят Samsung добавить несколько важных функций.
Главная из них для многих - это добавление пера S Pen. По последним слухам, у модели Galaxy Fold 2 пера не будет.
Первая и главная причина его отсутствия связана с использованием тонкого стеклянного напыления по технологии UTG или Ultra-Thin Glass для основного складного дисплея. Такое элегантное покрытие появилось еще у модели Galaxy Z Flip, но по-прежнему, несмотря на его прочность, оно физически слишком тонкое, чтобы позволить «елозить» по нему пером, считают в Samsung.
Причину такого решения легко объяснить. Толщина стеклянного слоя UTG у Galaxy Z Flip составляет 0,03 мм. Для сравнения - толщина стеклянного покрытия у Galaxy Note 10 - 0,4 мм. Разница - огромная, на порядок.
Samsung еще предстоит разработать специальное складное стекло, которое можно будет применять для будущих моделей - наследников Galaxy Fold 2, считают эксперты. Но сейчас разрешать применять S Pen преждевременно, считают в Samsung.
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