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Xiaomi представила новый лазерный проектор с разрешением 4K

09 июня 2020, 19:44


Xiaomi представила новый лазерный проектор, получивший название Mi Laser Projector 1S 4K. По данным компании, этот новый проектор на 30 процентов ярче по сравнению с моделью предыдущего поколения. Он использует короткую фокусировку, которая позволяет устройству отображать экран от 200 см и до 254 см, находясь всего в несколкьих сантиметрач от поверхности отображения.

Xiaomi представила новый лазерный проектор


Под капотом процессор T968-H, а также 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ внутренней памяти и три вентилятора охлаждения. Что касается дисплея, то, как видно из названия, он поддерживает разрешение 4K и HDR10. Яркость проектора 2000 люмен ANSI, что означает, что пользователи могут использовать его даже при естественном освещении.



Компания добавила HDMI и USB 3.0 в качестве опций подключения на устройстве. Срок службы этого нового лазерного проектора Xiaomi Mi 1S 4K с источником света, по оценкам, составляет около 25 000 часов. Цена новинки около $1800 (123 000 руб.).



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