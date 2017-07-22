Премиум-игры Google Play Store становятся доступными для владельцев Chromebook
09 июня 2020, 20:27
До сих пор многие воспринимают ноутбуки Chromebook и Chrome OS как очень бюджетный вариант, пригодный только для самый простых и непритязательных прикладных задач. И хотя в последнее время Google активно развивает экосистему приложений для Android и Linux, а также образовательное направление, для большинства Chrome OS и Chromebook все еще остаются бюджетным аутсайдером, не интересным для геймеров.
В то же время, пишут ряд изданий, уже появились первые признаки того, что Google начинает активно развивать платформу Chromebook и готов обогатить ее «жизнеспособным» игровым контентом.
Ноу-хау Google - это развитие платформы Google Stadia - облачного игрового потокового сервиса. Сервис Stadia был открыт чуть больше полугода назад - в ноябре 2019 года. Уже на старте он стал доступен для более 30 стран мира. «Stadia предлагает мгновенный доступ к игре без необходимости загружать или устанавливать какие-либо программные модули», - такая визитная карточка была дана Google Stadia на старте.
Игры, доступные через сервис Stadia, могут запускаться на устройствах разного класса: ноутбуки, настольные компьютеры, телевизоры, планшеты и телефоны. Появление в списке Chromebook не выглядит инородным.
На первых порах Goggle продвигал в основном игры для Android. Теперь активность Google стала значительно шире. Теперь его игры хорошо работают и на Chromebook.
В облачном магазине приложений Google Play появился даже «премиум» раздел со вполне достойным игровым контентом, пригодным для платформы Chromebook. В их числе такие наименования, как Bridge Constructor Portal, Don't Starve и Cultist Simulator. Пока список достаточно короткий, но наблюдается постоянный рост.
Неожиданным для многих стало объявление, сдеанное на прошлой недели. Google неожиданно для всех заявил, что собирается сделать игры Doom и Doom II бесплатными для владельцев Chromebook.
Остается вопрос: «Откуда качество аппаратной поддержки?»
Google используется в своих центрах обработки данных серьезные графические системы, разработанные совместно с AMD. Вычислительная мощность таких процессоров составляет 10,7 терафлопс. Это существенно выше, чем даже у наиболее мощных на текущий момент игровых приставок PlayStation 4 Pro (4,2 Тфлопс) и Xbox One X (6,0 Тфлопс). Как заявляет Google, такая особенность позволяет подписчикам сервиса «стримить» игры на свои устройства в разрешении 4K с кадровой частотой 60 кадр/сек.
Облачный сервис Stadia использует операционную систему Linux и API Vulkan. Она полностью поддерживает игровые движки Unreal Engine 4, Unity и Havok, а также многие другие программные средства разработки компьютерных игр.
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