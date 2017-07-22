IBM выводит технологии распознавания лиц из числа приоритетных для развития ИИ
09 июня 2020, 22:52
Обратная волна с признанием неоднозначности влияния технологии распознавания лиц на социальные отношения в обществе дошла наконец и до крупного бизнеса. Руководитель корпорации IBM Арвинд Кришна направил письмо в Конгресс. В нем он сообщил, что IBM выводит из списка целевых направлений развития систем ИИ разработку технологии распознавания лиц.
Как написал в своем письме Кришна, компания IBM выступает «категорически против» использования этой технологии для организации слежки за людьми, расового или национального профилирования. Он считает, что применение этой технологии провоцирует «нарушения основных прав и свобод человека».
Кришна также обратил внимание на то, что настал момент, когда надо начинать вести «национальный диалог» и не ограничивать его только вопрос, в каких случаях следует использовать эту технологию. Вопрос надо ставить шире: Следует ли использовать эту технологию вообще?
По мнению генерального директора IBM, системы ИИ являются «мощным инструментом» для правоохранительных органов, но их применение должно быть под контролем и подвергаться проверочным тестам на предвзятость. Кришна также отнес к технологиям, на которые следует обратить внимание для усиления контроля, те направления, которые связаны с оценкой финансовых операций, проводимых гражданами, а также технологий, связанных с просвечиванием одежды, например, при использовании камер для выявления спрятанных нательных предметов.
Письмо Кришны стало частью более широкой кампании, которая сейчас началась в США и которая связана с подачей обращений в Конгресс США от представителей различных компаний и общественных движений. В них высказывают предложения по реформированию существующих законов с целью обеспечения более широкой подотчетности полиции. В частности, рассматриваются положения, которые уже стали частью недавно принятого Закона о правосудии в полиции США от 2020 года.
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