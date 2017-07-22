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Apple может перевести MacBook на собственные ARM-процессоры

10 июня 2020, 09:10


Всемирная конференция для разработчиков на платформах Apple (Apple Worldwide Developers Conference, WWDC) этого года уже не за горами. Поэтому интрига будущих анонсов продолжает нарастать. По слухам, Apple собирается анонсировать там свои первые процессоры на базе архитектуры ARM, предназначенные для использования в будущих ноутбуках MacBook и настольных системах Mac.

По слухам, первый чип будет предназначен для работы на некоторых моделях ноутбуков MacBook. Предположительно это будет 12-ядерный чип, изготовленный по 5-нм нормам техпроцесса. Наиболее вероятный претендент для установки - 12-дюймовый MacBook.

Названный процессор будет более мощным и эффективным, чем нынешний чип Intel, который используется в MacBook Air. В будущем Apple планирует сделать настольный ARM-процессор для своего Mac.

Apple может объявить о выпуске собственных ARM-чипов для будущих MacBook


Это решение может кардинально перекроить существующий рынок процессоров. Это не только сократит зависимость Apple от Intel, но и позволит продукции Apple стоить намного дешевле. Хотя это непростой вопрос. Известно, что львиная составляющая высокой цены продукции Apple - это маркетинговый бюджет, а также отражение значительного внимания, которое компания оказывает дизайну. А по этим направлениям выбор типа чипа не снижает затрат.




В то же время, отмечают эксперты, ориентация на ARM с выпуском чипов для мобильных устройств может также повлиять на бизнес, выстроенный вокруг iPhone и iPad.

Ожидается, что первые ARM-чипы Apple появятся на рынке не ранее 2021 года.



Ранее редакция THG.ru опубликовала предварительный обзор AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X. Во время презентации AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X компания ничего не сказала о производительности новых процессоров. Но сегодня у нас наконец-то появилась возможность рассказать о том, что из себя представляют эти крайне доступные и очень интересные процессоры AMD на деле. Подробнее об этом читайте в статье "Предварительный обзор AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X: PCIe 4.0 в массы".

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