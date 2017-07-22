Apple может перевести MacBook на собственные ARM-процессоры
10 июня 2020, 09:10
Всемирная конференция для разработчиков на платформах Apple (Apple Worldwide Developers Conference, WWDC) этого года уже не за горами. Поэтому интрига будущих анонсов продолжает нарастать. По слухам, Apple собирается анонсировать там свои первые процессоры на базе архитектуры ARM, предназначенные для использования в будущих ноутбуках MacBook и настольных системах Mac.
По слухам, первый чип будет предназначен для работы на некоторых моделях ноутбуков MacBook. Предположительно это будет 12-ядерный чип, изготовленный по 5-нм нормам техпроцесса. Наиболее вероятный претендент для установки - 12-дюймовый MacBook.
Названный процессор будет более мощным и эффективным, чем нынешний чип Intel, который используется в MacBook Air. В будущем Apple планирует сделать настольный ARM-процессор для своего Mac.
Это решение может кардинально перекроить существующий рынок процессоров. Это не только сократит зависимость Apple от Intel, но и позволит продукции Apple стоить намного дешевле. Хотя это непростой вопрос. Известно, что львиная составляющая высокой цены продукции Apple - это маркетинговый бюджет, а также отражение значительного внимания, которое компания оказывает дизайну. А по этим направлениям выбор типа чипа не снижает затрат.