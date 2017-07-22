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Kingston начала продажи 2-Тбайт накопителя KC2500 M.2 NVMe PCIe

10 июня 2020, 09:50


Kingston известна по всему миру, как один из лидеров в том что касается производства и разработки продуктов памяти и различных технологических решений. Сегодня компания сообщила о старте продаж своего нового твердотельного накопителя KC2500 M.2 NVMe PCIe в версии объемом 2 Тбайт для настольных компьютеров, рабочих станций и высокопроизводительных вычислительных систем (HPC).

Kingston начала продажи нового накопителя KC2500


KC2500 сочетает в себе выдающуюся производительность и надежность. SSD использует новейший контроллер с интерфейсом PCIe Gen 3.0 x4 и 96-слойную память 3D TLC NAND, обеспечивая скорость чтения до 3500 Мбит/с и записи до 2900 Мбит/с.




Кроме того, новинка поддерживает полный набор средств безопасности для сквозной защиты данных с использованием 256-битного аппаратного шифрования AES-XTS и позволяет использовать независимых поставщиков программного обеспечения с решениями управления безопасностью TCG Opal 2.0 - таких как Symantec и McAfee.

Накопитель также имеет встроенную поддержку Microsoft eDrive и спецификацию хранилища безопасности для использования с BitLocker. KC2500 доступен в емкостях 250 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Производитель дает пятилетнюю гарантию.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о лучших SSD. Выбрать лучший SSD непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный SSD, для других - самый быстрый. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший SSD в любой ценовой категории - от менее $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие SSD: текущий анализ рынка".

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