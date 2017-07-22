РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Сенатор США запросил Clearview об участии в системе идентификации протестующих

10 июня 2020, 10:21


Сенатор Эдвард Марки, представляющий штат Массачусетс (США) потребовал выяснить, какие правоохранительные органы страны сотрудничают с секретной американской компанией Clearview, которая специализируется на использовании технологий ИИ для распознавания людей по их лицам. Сенатор заявил, что потенциально эта технология может применяться для выявления личности граждан, участвующих в акциях протеста в США.

«Поскольку демонстранты по всей стране осуществляют свои права в соответствии с Первой поправкой Конституции, они выражают тем самым свое отношение и протест против расовой несправедливости, - заявил сенатор. - Поэтому важно, чтобы правоохранительные органы не использовали технологические инструменты, позволяющие подавлять свободу слова или поставить под угрозу общественность. Риск такого вездесущего надзора может помешать американцам высказать свое мнение».

Интерес конгрессмена был инициирован слухами, что полиция уже активно использует специальное программное обеспечение для распознавания лиц, которая позволяет идентифицировать граждан по всей стране. Эти меры могут применяться к участникам протестных акций.

Сенатор США запросил Clearview об использовании технологии распознавания лиц для идентификации протестующих


В результате ранее проведенных расследований в поле зрения попала секретная фирма Clearview, из штата Иллинойс, которая занимается разработкой такой технологии и ее практического применения. В частности, издание BuzzFeed опубликовало отчет, в котором говорилось, что многие правоохранительные органы в Миннеаполисе, где началась волна протестов, использовали ПО Clearview и других платформ для идентификации участников.




До недавних пор информация о деятельности компании Clearview была засекречена. Впервые о ней заговорили после публикации в The New York Times, где был опубликован подробный отчет о работе компании. The Times охарактеризовала Clearview как «новаторскую» службу, использующую технологию распознавания лиц, которая позволяет сопоставлять собранные фотографии с базой данных из более 3 млрд изображений.

В статье отмечалось, что фотографии, попавшие в картотеку Clearview, затем были удалены практически со всего интернета, включая Facebook, Google, YouTube, LinkedIn и другие. Т.е. Clearview создала для себя уникальную базу данных фотоснимков, исключив возможность, сбора аналогичной базы конкурентами для собственного применения.

Опубликованный в The New York Times отчет привлек внимание общественности. Следом был подготовлен запрос в адрес Clearview, с требованием немедленно прекратить подобную деятельность.

На момент публикации отчета в NYT, официальный список клиентов компании Clearview насчитывал около 600 правоохранительных инстанций. В то же время, Clearview неоднократно отказывалась обнародовать полный список своих клиентов, которым она предоставляет свои услуги.

В феврале издание BuzzFeed сообщило, что сервер компании был взломан и в публичный доступ попал полный список ее клиентов. В нем оказалось более 2200 правоохранительных агентств, предприятий и частных лиц - клиентов компании, которым Clearview предоставляла услуги по поиску в рамках собственной платформы.

В нынешнем письме сенатора в адрес Clearview снова содержится официальный запрос на предоставление полного списка клиентов. Там также задается вопрос, могла ли Clearview установить ограничение на область распространения клиентских поисковых запросов, исключив из нее задачи, связанные с «мониторингом или идентификацией мирных демонстрантов», и если нет, то почему?

Закон штата Иллинойс действительно регулирует правила сбора и использования биометрической информации частных лиц. Поэтому в конце прошлого месяца Американский союз гражданских свобод подал иск против Clearview, утверждая, что деятельность этой компании нарушает этот закон штата.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о повышении продуктивности работы за ПК с Windows. В этой статье мы дадим несколько советов по оптимизации работы за компьютером, которые помогут сэкономить массу времени и наверняка заметно повысят вашу продуктивность в работе. Подробнее об этом читайте в статье "Повышаем продуктивность работы за ПК с Windows: просто о важном".

Читайте также:

  • Huawei разработала API для отслеживания контактов COVID-19 (аналог Apple/Google API)
  • Вандалы в Сиэтле получили счета за награбленные в магазинах Amazon Go «покупки»
  • Google поможет активно использовать смайлики в виртуальной клавиатуре Gboard
  • В Telegram добавлены видео-редактор, двухфакторная аутентификация и анимированные gif-ки
  • IBM выпустила инструментарий FHE для сквозной защиты зашифрованных данных

    • следующая новость
    Слухи: Lenovo Legion получит чипсет Snapdragon 865 Plus

    предыдущая новость
    Kingston начала продажи 2-Тбайт накопителя KC2500 M.2 NVMe PCIe

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка
    Лучшая оперативная память Лучшая материнская плата Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер Лучшая видеокарта для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    10 июня, 2020

    Анонс Zadak Spark M.2: SSD со встроенной RGB-подсветкой

    OLED-панели BOE не прошли испытания для оснащения Samsung Galaxy S21

    TSMC запустит в производство 3-нм чипы Apple A16 для iPhone/iPad 2022 года

    Анонс OWC Mercury Extreme Pro 6G: самый надежный SSD на планете

    Слухи: Lenovo Legion получит чипсет Snapdragon 865 Plus

    Сенатор США запросил Clearview об участии в системе идентификации протестующих

    Kingston начала продажи 2-Тбайт накопителя KC2500 M.2 NVMe PCIe

    Apple может перевести MacBook на собственные ARM-процессоры

    9 июня, 2020

    IBM выводит технологии распознавания лиц из числа приоритетных для развития ИИ

    Riot Games и Crisis Text Line будут оказывать психологическую помощь геймерам, нуждающимся в помощи

    Премиум-игры Google Play Store становятся доступными для владельцев Chromebook

    Xiaomi представила новый лазерный проектор с разрешением 4K

    В складном Samsung Galaxy Fold 2 не найдется места для пера S Pen

    Huawei разработала API для отслеживания контактов COVID-19 (аналог Apple/Google API)

    Анонс Huawei P Smart S: доступный смартфон на чипсете Kirin 710F

    Игровой монитор Acer Predator X38P появился на российском рынке

    Swann объявил о выпуске беспроводной всепогодной веб-камеры безопасности

    Доступный OPPO A52 появился в российских магазинах

    Анонс Transcend MTE352T: SSD промышленного класса на 96-слойной памяти

    Axiomtek представила два новых панельных ПК

    ССЫЛКИ