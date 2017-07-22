Сенатор США запросил Clearview об участии в системе идентификации протестующих
10 июня 2020, 10:21
Сенатор Эдвард Марки, представляющий штат Массачусетс (США) потребовал выяснить, какие правоохранительные органы страны сотрудничают с секретной американской компанией Clearview, которая специализируется на использовании технологий ИИ для распознавания людей по их лицам. Сенатор заявил, что потенциально эта технология может применяться для выявления личности граждан, участвующих в акциях протеста в США.
«Поскольку демонстранты по всей стране осуществляют свои права в соответствии с Первой поправкой Конституции, они выражают тем самым свое отношение и протест против расовой несправедливости, - заявил сенатор. - Поэтому важно, чтобы правоохранительные органы не использовали технологические инструменты, позволяющие подавлять свободу слова или поставить под угрозу общественность. Риск такого вездесущего надзора может помешать американцам высказать свое мнение».
Интерес конгрессмена был инициирован слухами, что полиция уже активно использует специальное программное обеспечение для распознавания лиц, которая позволяет идентифицировать граждан по всей стране. Эти меры могут применяться к участникам протестных акций.
В результате ранее проведенных расследований в поле зрения попала секретная фирма Clearview, из штата Иллинойс, которая занимается разработкой такой технологии и ее практического применения. В частности, издание BuzzFeed опубликовало отчет, в котором говорилось, что многие правоохранительные органы в Миннеаполисе, где началась волна протестов, использовали ПО Clearview и других платформ для идентификации участников.
До недавних пор информация о деятельности компании Clearview была засекречена. Впервые о ней заговорили после публикации в The New York Times, где был опубликован подробный отчет о работе компании. The Times охарактеризовала Clearview как «новаторскую» службу, использующую технологию распознавания лиц, которая позволяет сопоставлять собранные фотографии с базой данных из более 3 млрд изображений.
В статье отмечалось, что фотографии, попавшие в картотеку Clearview, затем были удалены практически со всего интернета, включая Facebook, Google, YouTube, LinkedIn и другие. Т.е. Clearview создала для себя уникальную базу данных фотоснимков, исключив возможность, сбора аналогичной базы конкурентами для собственного применения.
Опубликованный в The New York Times отчет привлек внимание общественности. Следом был подготовлен запрос в адрес Clearview, с требованием немедленно прекратить подобную деятельность.
На момент публикации отчета в NYT, официальный список клиентов компании Clearview насчитывал около 600 правоохранительных инстанций. В то же время, Clearview неоднократно отказывалась обнародовать полный список своих клиентов, которым она предоставляет свои услуги.
В феврале издание BuzzFeed сообщило, что сервер компании был взломан и в публичный доступ попал полный список ее клиентов. В нем оказалось более 2200 правоохранительных агентств, предприятий и частных лиц - клиентов компании, которым Clearview предоставляла услуги по поиску в рамках собственной платформы.
В нынешнем письме сенатора в адрес Clearview снова содержится официальный запрос на предоставление полного списка клиентов. Там также задается вопрос, могла ли Clearview установить ограничение на область распространения клиентских поисковых запросов, исключив из нее задачи, связанные с «мониторингом или идентификацией мирных демонстрантов», и если нет, то почему?
Закон штата Иллинойс действительно регулирует правила сбора и использования биометрической информации частных лиц. Поэтому в конце прошлого месяца Американский союз гражданских свобод подал иск против Clearview, утверждая, что деятельность этой компании нарушает этот закон штата.