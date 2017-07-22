Слухи: Lenovo Legion получит чипсет Snapdragon 865 Plus
10 июня 2020, 11:37
Выход в свет первого игрового смартфона от Lenovo все ближе, а значит в сети всплывает все больше подробностей касательно этой модели. Например, последние слухи приоткрывают завесу тайны над сроками выхода смартфона и над тем, каким чипсетом он будет оснащен.
Итак, сегодня стало известно, что игровой смартфон Lenovo Legion получит чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Что примечательно, пока нет никакой ясности о том появится ли все-таки в этом году Snapdragon 865 Plus. Ранее на этот счет появлялись разные слухи. Одни говорили, что он должен выйти в третьем квартале текущего года, а другие, что Qualcomm и вовсе не планирует выпускать плюсовую версию своего флагманского чипсета.
Ранее компания подтвердила, что Lenovo Legion будет поддерживать быструю зарядку мощностью 90 Вт. Что касается технических характеристик смартфона, то, по слухам, он оснащен OLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, но точный размер экрана пока неизвестен.
На борту до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 в сочетании с внутренней памятью UFS 3.0. На задней панели смартфона будет расположена двойная камера, которая включает в себя 64-мегапиксельный и 16-мегапиксельный датчики. Фронтальная камера будет всплывающей и получит разрешение 20 мегапикселей.
Помимо прочего, смартфон будет иметь систему охлаждения и аккумулятор емкостью 5050 мАч. Релиз новинки ожидается уже в июле 2020 года. Вполне возможно, что в это время будет представлен и чипсет Snapdragon 865 Plus.
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