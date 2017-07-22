Анонс OWC Mercury Extreme Pro 6G: самый надежный SSD на планете
10 июня 2020, 12:36
Компания OWC представила новый SSD под названием Mercury Extreme Pro 6G емкостью от 240 ГБ до 4 ТБ. В компании уверяют, что этот новейший 2,5-дюймовый накопитель является одним из самых надежных на планете.
Твердотельный накопитель Mercury Extreme Pro 6G идеально подходит для редактирования аудио, видео и фотографий. Новинка будет отличным решением для использования при захвате видео, когда устойчивая производительность записи имеет решающее значение, и когда падение производительности может привести к потере кадров.
Mercury Extreme Pro 6G SSD обеспечивает скорость чтения/записи более 500 Мбит/с и построен на основе микрочипов флеш-памяти TLC 3D NAND. Для подключения используется SATA 3.0, обеспечивающий пропускную способность до 6 Гбит/с. Показатель IOPS у этого SSD при чтении и записи блоков данных по 4 Кбайт составляет до 100 000 и 90 000 соответственно.
На Mercury Extreme Pro 6G предоставляется пятилетняя гарантия. Цена накопителя около $900 (62 000 руб.) за емкость в 4 ТБ. Диск минимальной емкости - 240 ГБ обойдется в $80 (5500 руб.).
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