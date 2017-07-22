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TSMC запустит в производство 3-нм чипы Apple A16 для iPhone/iPad 2022 года

10 июня 2020, 12:57


Выпуском чипов Apple A16 для новых моделей iPhone и iPad будет заниматься тайваньская компания TSMC. Будущие процессоры будут производиться по 3 нм техпроцессу и должны поступить на конвейерную сборку в 2022 году, сообщает отраслевое издание.

В настоящее время TSMC занимается разработкой и проводит необходимые исследовании и испытания. Согласно доступной дорожной карте, проводятся исследования по изучению различных особенностей в организации производства по технологическим нормам 3 нм. В дорожной карте также указано, что технологии должны быть готовы для запуска в массовое производство уже в течение ближайших двух лет.

TSMC запустит в производство 3-нм чипы Apple A16 для iPhone/iPad в 2022 году


Кроме того, сообщается, что TSMC приступила к оснащению своих производственных линий и связанных с ними технологических объектов новым оборудованием, соответствующим реализации новых технологических норм.




Согласно недавнему отчету, опытное производство процессоров нового технологического уровня должно начаться в 2021 году. На этом этапе будут исследованы различные процессы, влияющие на уровень возникающего брака, и проведены соответствующие улучшения. Начало массового производства чипов намечено на вторую половину 2022 года.

Одновременно с началом массового выпуска SoC начнется и выпуск новых смартфонов Apple iPhone 2022 и планшетов iPad, оснащенных процессорами A16 нового поколения.

В настоящее время TSMC уже полностью освоила массовый выпуск чипов на нормах 5 нм. Компания уже занимается его модернизацией и подготовкой к выпуску улучшенной версии 5-нм чипа.

TSMC запустит в производство 3-нм чипы Apple A16 для iPhone/iPad в 2022 году


Примечательно, что TSMC недавно объявила также и о готовности вложить $12 млрд в строительство нового завода по выпуску процессоров. Он будет находиться в штате Аризона, США. Ожидается, что все субподрядные договоры будут размещаться местно, среди американских компаний. Однако эта информация пока не получила официального подтверждения со стороны TSMC.



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