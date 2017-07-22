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OLED-панели BOE не прошли испытания для оснащения Samsung Galaxy S21

10 июня 2020, 13:48


В прошлом месяце THG.ru сообщал о том, что Samsung Electronics проводит испытания OLED-панелей, выпускаемых крупнейшим китайским производителем - компанией BOE Technologies Group. Тестирование проводилось с целью оценки возможности оснащения этими панелями некоторых моделей флагманского смартфона Samsung Galaxy S21.

Необычность проверки состояла в том, что собственное подразделение Samsung Display уже являлось производителем дисплейных панелей для этого аппарата. Достоверность этой информации в дальнейшем была официально подтверждена. Но теперь стали известны подробности.

OLED-панели BOE не прошли испытания для оснащения Samsung Galaxy S21


Samsung проводила испытания OLED-панелей производства BOE, как более дешевой альтернативы для замены собственных OLED-матриц, выпускаемых Samsung Display. Альтернативные дисплеи рассматривались как кандидат для оснащения некоторых моделей телефонов серии Galaxy S21, выпуск которых должен начаться в 2021 году.




Как стал известно, по результатам проведенных испытаний исследователи южнокорейского технологического гиганта приняли решение, что OLED-панели BOE не удовлетворяют требованиям Samsung. Поэтому в будущем будут применяться OLED-панели от Samsung Display.

По данным информационных отраслевых изданий, OLED-дисплеи от BOE не смогли пройти тестирования Samsung уже на его первом этапе. В испытаниях участвовали 6,67-дюймовые OLED-панели, BOE собиралась поставлять их для Samsung. Об этих планах ранее сообщала аналитическая компания DSCC.

Известно, что Samsung собиралась получить от BOE OLED-дисплеи с частотой обновления экрана 90 Гц. Именно такая модель подходит для установки в смартфонах серии Galaxy S21. Ходили также слухи, что это могут быть OLED-дисплеи со скрытыми под экраном селфи-камерами. Тем не менее, предложенные BOE тестовые экземпляры, похоже, не удовлетворили испытателей Samsung.

Ранее также сообщалось, что интерес к использованию OLED-панелей BOE проявляла и компания Apple, рассматривая различные варианты для оснащения смартфона iPhone 12. Его планируется выпустить в конце этого года. Среди возможных кандидатов рассматривались изделия от BOE, LG Display и Samsung Display. Позднее было заявлено, что до 80% заказов на выпуск OLED-дисплеев для следующего iPhone останется за Samsung.



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