Анонс Zadak Spark M.2: SSD со встроенной RGB-подсветкой
10 июня 2020, 14:16
Каждый день множество производителей выпускают на рынок огромное количество новых продуктов, связанных с высокими технологиями - будь то игровая индустрия, компьютеры или мобильные телефоны, и среди этого многообразия, есть вещи на которые стоит обратить внимание.
Сегодня, пожалуй, не самый известный производитель в мире - Zadak, презентовал очень интересный SSD M.2, главное отличие которого - это алюминиевый радиатор и встроенная RGB-подсветка.
Твердотельный накопитель получил название Spark и в техническом исполнении мало чем отличается от стандартных SSD PCIe 3.0 x4 M.2. Он имеет скорость чтения и записи на уровне 3200 МБ/с и 3000 МБ/с соответственно и выпускается с емкостью от 512 ГБ до 2 ТБ, что вполне достаточно для большинства пользователей.
Однако среди прочих продуктов, эту модель выделяет RGB-подсветка, которая находится на задней части накопителя. SSD-накопители Zadak Spark M.2 будут доступны в конце июля по ценам от $119 (8000 руб.) за 512 ГБ версию до $389 (27 000 руб.) за вариант объемом 2 ТБ. Есть пятилетняя гарантия.
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