Известно, что Warner Bros. Montreal сейчас работает над новой игрой про Бэтмена. Однако, до сих пор это все, что известно о предстоящей игре. Но есть и обнадеживающие новости. Последние слухи говорят о том, что она будет показана уже этим летом.
В планах Warner Bros. было постепенное набрасывание все большего числа слухов вокруг игры, чтоб подогреть к ней интерес и затем триумфально представить ее на конференции E3 2020. Однако коронавирус поставил крест на этих планах.
По слухам, предстоящая игра Batman станет мягкой перезагрузкой серии Arkham и станет началом единой игровой вселенной DC. За игрой от Warner Bros. Montreal последуют новые игры DC от Rocksteady и Superman следующего поколения, которые также находятся в разработке. Но никаких официальных подтверждений пока не было.
Новая игра Batman еще не анонсирована официально, но ожидается, что она будет представлена на всех игровых платформах сразу. Осталось ждать официальных новостей.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".