Процессоры ARM подвержены уязвимости Straight-Line Speculation (SLS)
10 июня 2020, 16:05
Официально объявлено, что обнаружена уязвимость, которой подвержены процессоры ARM. Она затрагивает основную часть микроархитектуры ARM, содержащую прикладные инструкции - ARM ARMv-A (A означает Application). Отсутствие ссылки на конкретную версию микрокода ARM (например, ARMv7), по всей видимости, указывает на то, что уязвимость распространяется на все версии микроархитектуры.
Новая уязвимость получила название Straight-Line Speculation (SLS). Она является новым направлением в развитии клона уязвимостей Spectre и Meltdown в аппарате предсказаний ветвлений, обнаруженных в коде микропроцессоров.
Об уязвимостях Spectre и Meltdown впервые заговорили в 2018 году, когда группа исследователей из Австрийского технологического университета в Граце впервые рассказал о них на Конгрессе Chaos Communications.
Уязвимость Meltdown возникла на почве особенностей реализации механизма ветвлений в современных процессорах, где ради ускорения исполнения кода некоторые команды выполняются заранее за счет свободных процессорных мощностей. В результате, когда до них доходит очередь, результат обработки команды уже готов.
Уязвимость Meltdown возникает из-за того, что когда доходит очередь до уже исполненной команды, то в некоторых случаях оказывалось, что при уточненных данных эта часть кода выдает ошибку. В результате, данные, не подлежащие чтению (например, пароль), заранее попадали в процессорный кеш. Оставалось только прийти хакерам или вредоносной программе, чтобы извлечь секретные данные оттуда.
Уязвимость Spectre была похожа на Meltdown, но возникала по другой причине. Обучение процессора правилам отбора инструкций для предварительного исполнения в процедуре предсказания ветвлений приводила к тому, что процессор мог исполнять определенную команду заранее, хотя фактически он не должен был делать этого. Из-за этого заранее подготовленные данные снова попадали в процессорный кеш, откуда они становились легкой добычей для вредоносных программ.
Открытый недавно новый тип атаки Straight-Line Speculation (SLS) выстроен по тому же принципу. Всякий раз, когда происходит изменение в потоке выбираемых команд, процессор переходит к обработке инструкции. Но если она уже была заранее помещена линейно в процессорный кеш, то порождается уязвимость SLS. Ее официальное обозначение - CVE-2020-13844.
Уязвимость была обнаружена в ходе работы над проектом Google SafeSide еще в 2019 году. Тогда разработчики сообщили полученную информацию в ARM.
Прошедшее время в ARM работали над исправлением ошибки. Уже созданы обновления для наиболее важных операционных систем (FreeBSD, OpenBSD) и прошивок.
В ARM сообщили, что в реальной практике шансы на возникновение уязвимости SLS минимальны, но их не следует сбрасывать со счетов.
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