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Xiaomi запатентовала смартфон с всплывающей селфи-камерой

10 июня 2020, 17:37


Новый патент Xiaomi сегодня появился интернете. Китайский гигант регулярно патентует различные устройства самых необычных конструкций, но на этот раз все вполне привычно - в патенте значится смартфон с всплывающей камерой.

Xiaomi запатентовала смартфон с всплывающей селфи-камерой


Этот патент был подан еще в августе 2018 года, то есть в то время, когда смартфоны с всплывающими камерами становились популярны на рынке. Однако с тех пор их популярность сошла на нет, и производители смотрят в сторону фронтальных камер, которые интегрированы под дисплей. Один из заметных недостатков механизированной системы всплывающей камеры в том, что она сделала гидроизоляцию смартфона невероятно сложной. Тем не менее, смартфоны с такими механизмами все же выходят на рынок.




В данном конкретном патенте Xiaomi разработала конструкцию смартфона с всплывающей камерой, которая непосредственно связана с модулем основной камеры.

В нижней части расположен USB-порт для зарядки Type C, который окружен решеткой громкоговорителя. Тройная система камер находится на задней панели и помимо основного объектива и датчика глубины имеет перископический объектив, который был относительно редким в 2018 году.

К сожалению, неизвестно, будет ли Xiaomi на самом деле разрабатывать или запускать такое устройство. Но в любом случае все что связано с новыми устройствами от Xiaomi - это безумно интересно.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


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