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В китайской версии PUBG (Game for peace) появилась новая карта Erangel 2.0

10 июня 2020, 18:32


Недавно THG.ru уже сообщал подробности о выборе оружия в популярной игре PUBG Mobile. Эта международная версия популярной многопользовательской онлайн-игры в жанре королевской битвы PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) хорошо известна многим геймерам. Разработка игры ведется студией PUBG Corporation, дочерней компании корейского издателя Bluehole.

Напомним, что в основе сюжета лежит история, взятая из японского фильма «Королевская битва» 2000 года. Собирается команда численностью до 100 человек. Они десантируются на остров на парашютах, ищут снаряжение и оружие. После этого они перемещаются по острову на джипах или бегом, ищут противника, чтобы убить других участников, стараясь остаться в живых.

Новая карта Erangel 2.0 появилась в китайской версии PUBG (Game for peace)


В каждом раунде игра ведется до последнего выжившего игрока или команды. Охота происходит на разных островах. Но самым популярным был и остается остров Erangel.

Как стало известно, недавно появилась обновленная карта Erangel 2.0. Она попала из китайской бета-версии Game for peace.

Все, кто уже успел познакомиться с этим обновлением, отмечают ряд важных особенностей новой версии.




Во-первых, наблюдаются существенные улучшения в графике и настройках. Во-вторых, появился новый планировщик маршрута и многое другое. Хотя это - бета-обновление, но ожидается, что новая карта Erangel 2.0 скоро появится и в глобальной версии.

Новая карта Erangel 2.0 появилась в китайской версии PUBG (Game for peace)


Отмечается планировщик маршрутов. Он помогает прокладывать путь на мини-карте, помогает игрокам заранее составить план для своего маршрута. Игроки могут отмечать несколько мест на карте и согласовывать посещения при планировании собственных маршрутов.

Новая карта Erangel 2.0 появилась в китайской версии PUBG (Game for peace)


Ожидается, что в будущем обновлении Pubg Mobile серьезно улучшится качество графики. Это затронет большинство используемых элементов: интерьеры домов, их внешний вид, дизайн башен и многочисленных сооружений.

Наконец, самая ожидаемая фича - поддержка Ultra-HD. Она появилась уже в бета-версии. Предполагается, что хотя пока эта опция эксклюзивно доступна только для Game for peace, то в будущем она появится и в глобальной версии.



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