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MediaTek поставит более 80 миллионов чипсетов 5G в этом году

10 июня 2020, 19:40


В мире все больше и больше стран развертывают коммерческие сети 5G. Это стимулирует спрос на 5G-смартфоны. В результате, этот год стал рекордным по выходу новых смартфонов с поддержкой сети пятого поколения.

MediaTek поставит более 80 миллионов чипсетов 5G в этом году


С увеличением спроса на смартфоны 5G, спрос на чипсеты 5G от производителей мобильных телефонов также увеличивается. В настоящее время MediaTek и Qualcomm являются основными поставщиками таких наборов микросхем для смартфонов. Хотя Huawei и Samsung производят свои собственные чипсеты, но в основном используют их для своих собственных смартфонов. В редких случаях мы видели несколько моделей сторонних производителей работающих на чипсетах Exynos с 5G.



Согласно последним данным, тайваньский производитель чипсетов MediaTek в 2020 году поставит более 80 миллионов 5G-чипов и большая их часть пойдет на нужды китайских производителей. Это, вероятно, связано с распространением покрытия 5G в Китае. Прогнозируемый объем отгрузки может увеличить долю MediaTek на мировом рынке в этом сегменте не менее чем до 40% и послужить основным драйвером роста для компании, говорится в отчете.

Хотя эти оценки выглядят впечатляюще, они ниже, чем собственные прогнозы MediaTek - компания прогнозировала поставку в 200 миллионов чипсетов 5G на 2020 год. Но негативное влияние оказала пандемия коронавируса и конкуренция с Qualcomm.

В настоящее время MediaTek запустила ряд чипсетов для смартфонов 5G, в том числе серию Dimensity 1000, Dimensity 800 и Dimensity 820 . Ходят слухи, что MediaTek и Qualcomm также представят чипы для смартфонов начального уровня 5G в третьем квартале этого года.



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