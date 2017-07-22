Xiaomi уже завтра представит новую модель в линейке популярных фитнес-трекеров Mi Band. Новинка уже доступна для предзаказа у ряда китайских ритейлеров, но без указания цены и характеристик. Однако, любопытные умы все же докопались до сути и сумели узнать цены на новинку.
Известный китайский блогер на платформе Weibo рассказал о том, что цена на новый Mi Band 5 составит $27 (1800 руб.). Если это правда, то это удивительное предложение, учитывая обновленный дизайн и функции, которые приписываются еще не вышедшему устройству.
Многие функции, которые будут поставляться с Mi Band 5, уже официально опубликованы. Трекер получит существенные обновления - новый экран, магнитную зарядку, модуль NFC, некоторые новые датчики, а также 11 новых спортивных режимов и специальный режим для женщин.
Он также будет оснащен более полным мониторированием сердечного ритма, встроенными высокоточными датчиками и сможет обрабатывать изменения сердечного ритма во время тренировки, обеспечивая более точную поддержку данных для пользователя. Также известно, что Xiaomi Band 5 получит 1,2-дюймовый дисплей.
Новинка будет поддерживать Google Pay вместе с голосовым помощником Alexa на глобальном варианте. Китайский вариант будет поддерживать XiaoAI Smart Voice Assistant.
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