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Анонс Xiaomi Bluetooth Headset Pro: беспроводная гарнитура с эргономичным дизайном и большим временем автономной работы

10 июня 2020, 20:52




Xiaomi представила новую беспроводную гарнитуру Xiaomi Bluetooth Headset Pro. Новинка имеет эргономичный дизайн, благодаря которому гарнитура будет комфортно сидеть в ухе, а пользователь не будет переживать, что она может выпасть. Наушник гарнитуры может поворачиваться на 180 градусов, что позволяет спокойно вставлять его как в правое, так и в левое ухо.

Анонс Xiaomi Bluetooth Headset Pro


Гарнитура использует двойную конструкцию микрофона для уменьшения шума. Он работает на базе Qualcomm QCC3020. Кроме того,на борту 12-мм драйвер и аккумулятор емкостью 100 мАч, который позволяет устройству работать до 8 часов на одном заряде. Батарея зарядного чехла имеет аккумулятор емкостью 600 мАч, который обеспечивает до 40 часов автономной работы. Сама гарнитура имеют специальные разъемы для зарядки, а чехол оснащен портом USB-C для быстрой зарядки.

Анонс Xiaomi Bluetooth Headset Pro


Xiaomi Bluetooth Headset Pro поддерживает Bluetooth 5.0, голосовой помощник XiaoAI, а также Google Assistant и Apple Siri, что делает этот продукт глобальным. Цена новинки - $28 (2000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".


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