Некоммерческая организация PCI SIG (The Peripheral Component Interconnect Special Interest Group), занимающаяся развитием и управлением стандартами передачи данных по шине PCI, опубликовала в последнее время ряд дополнительных сведений об вносимых изменениях в спецификации стандарта интерфейса PCIe 6.0. Ее основными разработчиками выступают компании AMD, NVIDIA и Intel. Это позволило экспертам отрасли подготовить неофициальную дорожную карту развития консорциумом PCI SIG стандарта PCI Express.
Стандарт PCI Express 4.0 (PCIe 4.0)
До сих пор еще не подписана окончательная версия стандарта PCIe 4.0. К настоящему времени только продукты AMD полностью придерживают его положений. Это касается обычных как процессоров общего назначения, так и графических процессоров. Стандарту PCIe 4.0 полностью соответствуют все чипсеты компании AMD серии Radeon RX 5000, а также материнские платы AMD линеек X570 и B550.
Intel готовится перейти на полную поддержку PCIe 4.0 в своих продуктах только в начале следующего года. К этому времени должны появиться процессоры, встроенные на базе архитектуры Rocket Lake-S. Сообщается, что они будут полностью совместимы со стандартом PCIe 4.0.
Материнские платы Intel серии Z490 уже поддерживают стандарт на «аппаратном уровне», но пока он не поддерживается полностью, если применяются процессоры Core 10-й серии. Первыми процессорами серверного типа, которые будут полностью поддерживать PCIe 4.0, станут модели Intel Ice Lake-SP; их выпуск должен состояться в конце этого года.
Что касается продукции NVIDIA, то компания анонсировала в мае новый процессор Tensor Core A100, интерфейс которого полностью поддерживает стандарт PCIe 4.0. Ожидается, что готовящаяся к выпуску новая серия графических плат Ampere RTX будет также поддерживать стандарт PCIe 4.0.
Стандарт PCI Express 5.0 (PCIe 5.0)
AMD и Intel пока не подтвердили официально сроки начала выпуска устройств, которые будут поддерживать стандарт PCIe 5.0. Вся доступная информация получена только из утечек с дорожных карт, которые были показаны представителями этих компаний на закрытых мероприятиях.
Из них известно, что Intel собирается внедрить поддержку стандарта PCIe 5.0 вместе с выпуском новой серии процессоров на базе архитектуры Sapphire Rapids.
Как известно, стандарт PCIe 5.0 обещает вдвое увеличить пропускную способность интерфейса по сравнению с версией PCIe 4.0. При этом должна быть соблюдена полная обратная совместимость до стандарта PCIe 1.0. Разработка и принятие стандарта PCIe 5.0 находится сейчас в процессе своего развития. Консорциум PCI-SIG пока еще не определился окончательно со списком необходимого оборудования, которое должно применяться на этапе тестирования сертифицируемого оборудования на соответствие.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".