У первых умных часов 22 года назад были те же проблемы, что и у современных
10 июня 2020, 22:50
Интересный праздник отметила индустрия высоких технологий на днях - 10 июня в мире были выпущены первые умные часы. Произошло это ровно 22 года назад, когда мир увидел детище компании Seiko под названием Ruputer. И как удалось выяснить журналистам издания Engadget, проблемы умных часов 22 года назад были точно такими же как в наши дни.
Ruputer были первым потребительским часами, которые могли запускать приложения и подключаться к компьютеру через док-станцию. Благодаря восьмиступенчатому джойстику под экраном пользователь мог писать заметки, назначать встречи в календаре, обновлять список дел, считать свои расходы, пользоваться калькулятором и даже играть в игры.
Большинство смарт-часов сегодня имеют срок службы батареи, измеряемый в часах или днях, особенно большие флагманские носимые устройства. Ruputer и вовсе не имели многозарядного аккумулятора, а использовали обычные заменяемые батарейки и хватало их лишь на 30 часов активного использования устройства.
Часто смарт-часы выглядят громоздко - это все из-за того, что производитель хочет уместить на борту как можно больше функций, что не предусматривает компактности. В обзоре Gadgeteer от января 2000 года говорится, что Ruputer были большими и громоздкими, а пользователям приходилось носить их поверх рубашки.
В еще одном обзоре говорилось, что попытка написать текст на устройстве была проблемой, особенно при навигации по этой экранной клавиатуре. Не спасало даже то, что дисплей имел диагональ два дюйма. Сейчас конечно этот вопрос решается гораздо проще - путем голосового набора, который присутствует на многих современных моделях умных часов.
В первый раз, когда мы создаем новую технологию, мы пытаемся заставить ее соответствовать образу мышления старого мира. Во времена КПК имело смысл взять бумажный дневник, оцифровать его и сжать до запястья, даже если его использование было гораздо менее интуитивным или быстрым. И только когда мы позволили этим устройствам найти свое собственное предназначение, они действительно начали процветать, и даже это было недолгим.
Мысль о том, что часы заменят нам дневники и записные книжки, давно отошла на второй план. Смарт-часы теперь главным образом что-то вроде помощника, который ближе к телу чем смартфон и нередко заменяет его. Несмотря на то, что их назначение резко изменилось, проблемы с автономной работой остались прежними, как, впрочем и функциональность. А ведь прошло уже 22 года - целая вечность, если применять это время к развитию технологий.
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