РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Телефонные будки в Израиле могут стать пунктами для оказания скорой медицинской помощи

10 июня 2020, 23:22


Телекоммуникационная компания Израиля Bezeq заявила, что проводит в настоящее время переговоры с Национальный службой скорой помощи Израиля о переоборудовании общественных телефонных уличных будок в станции для дефибрилляции. В новый формат планируется переоборудовать от нескольких десятков до нескольких сотен будок. Внутри них планируется установить специальные приборы, используемые в медицине для электроимпульсной терапии нарушений сердечного ритма.

Устанавливаемые устройства будут генерировать короткий высоковольтный импульс, который вызывает полное сокращение миокарда. После такой несложной терапии сердечной мышцы существует высокая вероятность восстановления нормального синусового ритма. Такие приборы используются при проведении сердечно-лёгочной реанимации, но их применение в уличных условиях предлагается впервые.

Телефонные будки в Израиле могут стать пунктами для оказания скорой медицинской помощи


В результате планируемой реконструкции Bezeq собирается переделать телефонные будки в ярко-желтые короба. Устанавливаемые внутри дефибрилляторы будут помогать восстанавливать частоту сердечных сокращений до нормального уровня путем электрического воздействия.
Чтобы эти планы стали реальностью, еще необходимо получить утверждение со стороны регулирующих органов. Bezeq уже ведет соответствующую работу.

Общественные уличные телефоны долгое время были частью общественной жизни. Однако с естественным развитием технологий они стали ненужными. Bezeq давно пытается избавиться от таксофонов, поскольку они не используются, но их обслуживание обходится дорого.





Если Bezeq удастся реализовать свои замыслы, то план нового применения общественных телефонных будок будет выглядеть приблизительно следующим образом.

В случае сердечного приступа, пострадавший или тот, кто окажется рядом, смогут позвонить по номеру службы экстренной помощи. Они направят их к ближайшей кабине дефибриллятора. В это же время туда же будет направлена карета скорой помощи. Доступ к будке дефибриллятора заблокирован и может быть открыт только с помощью специального кода. Пострадавший сможет получить экстренную помощь внутри как самостоятельно или дождавшись приезда Скорой помощи.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о повышении продуктивности работы за ПК с Windows. В этой статье мы дадим несколько советов по оптимизации работы за компьютером, которые помогут сэкономить массу времени и наверняка заметно повысят вашу продуктивность в работе. Подробнее об этом читайте в статье "Повышаем продуктивность работы за ПК с Windows: просто о важном".

Читайте также:

  • Сенатор США запросил Clearview об участии в системе идентификации протестующих
  • Huawei разработала API для отслеживания контактов COVID-19 (аналог Apple/Google API)
  • Вандалы в Сиэтле получили счета за награбленные в магазинах Amazon Go «покупки»
  • Google поможет активно использовать смайлики в виртуальной клавиатуре Gboard
  • В Telegram добавлены видео-редактор, двухфакторная аутентификация и анимированные gif-ки

    • следующая новость
    TSMC планирует построить производственную линию без американских технологий

    предыдущая новость
    У первых умных часов 22 года назад были те же проблемы, что и у современных

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка
    Лучшая оперативная память Лучшая материнская плата Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер Лучшая видеокарта для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    10 июня, 2020

    TSMC планирует построить производственную линию без американских технологий

    Телефонные будки в Израиле могут стать пунктами для оказания скорой медицинской помощи

    У первых умных часов 22 года назад были те же проблемы, что и у современных

    Получена неофициальная дорожная карта внедрения стандартов PCI Express 4.0 и 5.0

    Анонс Xiaomi Bluetooth Headset Pro: беспроводная гарнитура с эргономичным дизайном и большим временем автономной работы

    Слухи: Xiaomi Mi Band 5 стоит всего $27

    MediaTek поставит более 80 миллионов чипсетов 5G в этом году

    В китайской версии PUBG (Game for peace) появилась новая карта Erangel 2.0

    Xiaomi запатентовала смартфон с всплывающей селфи-камерой

    Процессоры ARM подвержены уязвимости Straight-Line Speculation (SLS)

    Новую игру Batman покажут этим летом

    Анонс Zadak Spark M.2: SSD со встроенной RGB-подсветкой

    OLED-панели BOE не прошли испытания для оснащения Samsung Galaxy S21

    TSMC запустит в производство 3-нм чипы Apple A16 для iPhone/iPad 2022 года

    Анонс OWC Mercury Extreme Pro 6G: самый надежный SSD на планете

    Слухи: Lenovo Legion получит чипсет Snapdragon 865 Plus

    Сенатор США запросил Clearview об участии в системе идентификации протестующих

    Kingston начала продажи 2-Тбайт накопителя KC2500 M.2 NVMe PCIe

    Apple может перевести MacBook на собственные ARM-процессоры

    9 июня, 2020

    IBM выводит технологии распознавания лиц из числа приоритетных для развития ИИ

    ССЫЛКИ