Телефонные будки в Израиле могут стать пунктами для оказания скорой медицинской помощи
10 июня 2020, 23:22
Телекоммуникационная компания Израиля Bezeq заявила, что проводит в настоящее время переговоры с Национальный службой скорой помощи Израиля о переоборудовании общественных телефонных уличных будок в станции для дефибрилляции. В новый формат планируется переоборудовать от нескольких десятков до нескольких сотен будок. Внутри них планируется установить специальные приборы, используемые в медицине для электроимпульсной терапии нарушений сердечного ритма.
Устанавливаемые устройства будут генерировать короткий высоковольтный импульс, который вызывает полное сокращение миокарда. После такой несложной терапии сердечной мышцы существует высокая вероятность восстановления нормального синусового ритма. Такие приборы используются при проведении сердечно-лёгочной реанимации, но их применение в уличных условиях предлагается впервые.
В результате планируемой реконструкции Bezeq собирается переделать телефонные будки в ярко-желтые короба. Устанавливаемые внутри дефибрилляторы будут помогать восстанавливать частоту сердечных сокращений до нормального уровня путем электрического воздействия.
Чтобы эти планы стали реальностью, еще необходимо получить утверждение со стороны регулирующих органов. Bezeq уже ведет соответствующую работу.
Общественные уличные телефоны долгое время были частью общественной жизни. Однако с естественным развитием технологий они стали ненужными. Bezeq давно пытается избавиться от таксофонов, поскольку они не используются, но их обслуживание обходится дорого.
Если Bezeq удастся реализовать свои замыслы, то план нового применения общественных телефонных будок будет выглядеть приблизительно следующим образом.
В случае сердечного приступа, пострадавший или тот, кто окажется рядом, смогут позвонить по номеру службы экстренной помощи. Они направят их к ближайшей кабине дефибриллятора. В это же время туда же будет направлена карета скорой помощи. Доступ к будке дефибриллятора заблокирован и может быть открыт только с помощью специального кода. Пострадавший сможет получить экстренную помощь внутри как самостоятельно или дождавшись приезда Скорой помощи.