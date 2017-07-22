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TSMC планирует построить производственную линию без американских технологий

10 июня 2020, 23:37


10 июня TSMC провела ежегодное собрание акционеров в отеле Ambassador в городе Синьчжу. Выступивший на собирании председатель TSMC Лю Дэйин (Liu Deyin) заявил, что на производственных линиях TSMC в настоящее время используется много американского оборудования. Сложившаяся ситуация не изменится в краткосрочной перспективе. Он особенно подчеркнул слово «много».

Интерес к этой теме был продиктован тем, что сейчас тайваньский производитель процессоров TSMC оказался в центре ссоры, возникшей между китайской компанией Huawei и США. В 2019 году Huawei выпустила на рынок 240 млн смартфонов году, что является рекордным показателем для этой компании. Большая часть этих продаж Huawei приходилась на Китай. Производителем чипов для всех этих смартфонов выступала TSMC.

TSMC планирует построить производственную линию без американских технологий


Ограничение доступа продуктов Huawei на американский рынок, которое ввело Правительство США, фактически стало неприятным сюрпризом для китайской компании. Но это решение не создавало для Huawei катастрофических последствий. Даже запрет на использование программных продуктов и сервисов Google для Huawei не играл серьезной роли. Google Mobile Services и Google Play Store в любом случае технически были бесполезны для пользователей в Китае.

Однако США не были удовлетворены последствиями установленного запрета. После этого они сделали еще один шаг. Правительство США запретило компаниям, использующим американские технологии, бесконтрольно поставлять Huawei свою продукцию. Для реализации таких планов они должны были теперь получить лицензию от Правительства США.

Как считают эксперты, основной целью этого закона стала TSMC. Тайваньский производитель чипов является крупнейшим в мире заводом, который выпускал Huawei Kirin. Хотя вся разработка этого чипа была проведена в Китае, TSMC активно применяет сейчас американское оборудование в своем производстве. Сказанное подразумевает, что многие элементы производственного процесса TSMC выстроены сейчас на базе технологий «Made in USA».




Поэтому на собрании акционеров Дэйину был задан вопрос: Сможет ли TSMC построить собственную производственную линию без применения американских технологий и оборудования, чтобы возобновить поставки процессоров для Huawi?

Отвечая на этот вопрос, Дэйин заявил: «... мы непременно найдем решения и преодолеем проблемы, одну за другой». В то же время он подчеркнул, что это не произойдет «в краткосрочной перспективе». Оценивая ситуацию в целом, Дэйин заявил, что он все еще надеется, что ограничения США не повлияют на бизнес TSMC с Huawei.

На вопрос, сможет ли TSMC заполнить возникший пробел в заказах, которые раньше приходились на Huawei HiSilicon, Лю Дэйин заявил: «Мы надеемся, что этого не произойдет». Затем он добавил: «Мне также сложно сказать заранее, как быстро это произойдет... Но если это произойдет, мы заполним это в очень короткие сроки».



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