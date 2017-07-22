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Анонс Xiaomi Redmi 9: модель с лучшим дисплеем в серии

11 июня 2020, 07:13


Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi 9, пришедшей на смену прошлогоднему Redmi 8. У новинки множество улучшений и главная из них - это дисплей с разрешением Full HD+ и квадро-камера.

Анонс Xiaomi Redmi 9


Итак, Xiaomi Redmi 9 оснащен 6,53-дюймовым IPS LCD-дисплеем с разрешением Full HD+, соотношением сторон 19,5:9, яркостью 400 нит и 70% охватом цветовой гаммы NTSC. Это лучший дисплей в серии. Корпус аппарата выполнен из поликарбоната с матовой отделкой.




Под капотом чипсет MediaTek Helio G80 в паре с 3 ГБ или 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ или 64 ГБ встроенной памяти. На борту квадро-камера, представленная основным 13-мегапиксельным датчиком, ультраширокоугольным объективом на 8 мегапикселей, а также датчиком макросъемки и датчиком глубины с разрешением 5 и 2 мегапикселя соответственно. Фронтальная камера имеет разрешение 8 мегапикселей.

Другие особенности устройства включают в себя две SIM-карты, WiFi (2,4 ГГц), Bluetooth 5.0, GPS, FM-радио, слот для карт памяти microSD, поддержка NFC, ИК-передатчик, разъем для наушников 3,5 мм и многое другое. На борту аккумулятор емкостью 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

Телефон представлен в двух конфигурациях - 3ГБ + 32ГБ и 4GB + 64GB и стоит $170 (11 000 руб.) и $203 (14 000 руб.) соответственно.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


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