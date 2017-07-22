Анонс Xiaomi Redmi 9: модель с лучшим дисплеем в серии
11 июня 2020, 07:13
Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi 9, пришедшей на смену прошлогоднему Redmi 8. У новинки множество улучшений и главная из них - это дисплей с разрешением Full HD+ и квадро-камера.
Итак, Xiaomi Redmi 9 оснащен 6,53-дюймовым IPS LCD-дисплеем с разрешением Full HD+, соотношением сторон 19,5:9, яркостью 400 нит и 70% охватом цветовой гаммы NTSC. Это лучший дисплей в серии. Корпус аппарата выполнен из поликарбоната с матовой отделкой.
Под капотом чипсет MediaTek Helio G80 в паре с 3 ГБ или 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ или 64 ГБ встроенной памяти. На борту квадро-камера, представленная основным 13-мегапиксельным датчиком, ультраширокоугольным объективом на 8 мегапикселей, а также датчиком макросъемки и датчиком глубины с разрешением 5 и 2 мегапикселя соответственно. Фронтальная камера имеет разрешение 8 мегапикселей.
Другие особенности устройства включают в себя две SIM-карты, WiFi (2,4 ГГц), Bluetooth 5.0, GPS, FM-радио, слот для карт памяти microSD, поддержка NFC, ИК-передатчик, разъем для наушников 3,5 мм и многое другое. На борту аккумулятор емкостью 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт.
Телефон представлен в двух конфигурациях - 3ГБ + 32ГБ и 4GB + 64GB и стоит $170 (11 000 руб.) и $203 (14 000 руб.) соответственно.
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