Twitter будет учить пользователей правильно читать посты
11 июня 2020, 09:11
Развернувшая в последнее время кампания противодействия публикации фейковых новостей и комментариев, подтолкнула Twitter более внимательно проанализировать источники их происхождения. Выяснилось, что изрядная часть не соответствующих правде комментариев возникает естественным путем. Это связано со сложившейся в социальных сетях плохой привычкой, когда некоторые пользователи ограничиваются чтением только заголовка материала. Не зная деталей, они сразу начинают комментировать либо делиться со своими друзьями.
Чтобы решить эту проблему Twitter предложил ввести мягкие меры контроля. В службе поддержки Twitter сообщили о начале тестирования нового формата диалога, который будет отображаться в приложении для Android, когда пользователь пытается поделиться материалом, текст которого он не смотрел. Конечно, пользователи по-прежнему смогут делиться контентом, но теперь их спросят сначала, хотят ли они прочитать статью.
В Twitter считают, что таким путем смогут повлиять на поведение пользователей и помогут им формировать более содержательные обсуждения.
Как считают в Twitter, названия статей по своей природе довольно короткие и неспособны дать полное представление о смысле. Часто они не передают даже краткое содержание статьи. При чтении полного текста пользователь получает детали и может создавать более осмысленные комментарии, которые не только важны для понимания темы, но также помогают вести разговор по теме с другими.
Данная тестовая функция, вероятно, ударит по бизнесу так называемых фейковых роботов. Они автоматически оставляют фейковые комментарии, играя на кликабельности темы.
Пока неясно, будет ли готов Twitter расширить область действия новой функции за пределы Android. Высказывается мнение, что, вероятно, в конечном счете эта практика перейдет и на другие платформы. Однако, учитывая, что в данном случае речь идет о тестовом варианте, окончательная реализация новой функции может отличаться от того, что изначально увидят пользователи Android.
Есть, конечно, и вероятность того, что Twitter потом откажется от использования этой функции.