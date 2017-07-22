ASUS анонсировала ZenWiFi AX Mini (XD4) - компактную двухдиапазонную систему Wi-Fi 6, предназначенную для обеспечения покрытия всего дома Wi-Fi. Система представлена тремя устройствами, которые позволят организовать в доме полноценную mesh-сеть.
Все три устройства имеют легкий и компактный дизайн, который отлично впишется в интерьер любого жилья. ZenWiFi AX Mini - это устройство работающее в стандарте Wi-Fi 6 (802.11 ax) и предлагающее скорость передачи данных до 1800 Мбит/c. Систему легко настроить с помощью специального приложения ASUS Router, с которым может справиться даже не искушенный в сетевых технологиях пользователь. Поскольку каждый маршрутизатор использует технологию AiMesh, сеть может быть расширена еще больше, используя либо дополнительные узлы ZenWiFi, либо любой маршрутизатор ASUS с поддержкой AiMesh.
Продвинутые пользователи могут адаптировать свою сеть Wi-Fi под собственные потребности. Они могут выбрать одно имя SSID для всей сети или назначить отдельные имена SSID для каждой полосы частот. Кроме того, можно использовать проводное соединение Ethernet в качестве обратного соединения между узлами, что делает ZenWiFi AX Mini чрезвычайно универсальным.
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