Серия Xiaomi Mi Band - это безусловный лидер в сегменте фитнес-трекеров, поэтому сегодняшний анонс новой модели многие ждали с нетерпением. И вот момент настал - Xiaomi представила Mi Band 5. Новинка получила более крупный дисплей, чем у предыдущих моделей - теперь его диагональ достигает 1,2 дюйма. Он цветной и яркий, а также поддерживает более ста новых циферблатов с персонажами из популярных мультсериалов, таких как Neon Genesis Evangelion, Case Closed, Hatsune Miku и SpongeBob SquarePants.
Второе масштабное изменение в дизайне - это новая магнитная зарядная док-станция. Два электрода торчат из нижней части Mi Band 5, к которой подключается зарядная док-станция. К сожалению, с прошлыми моделями она несовместима.
Xiaomi Mi Band 5 также получил улучшенный процессор. Помимо 11 спортивных режимов, девушки и женщины могут использовать трекер для отслеживания своих менструальных циклов. Mi Band 5 также предлагает оценку PAI (Personal Activity Intelligence), чтобы помочь вам определить, как физические нагрузки способствуют вашей спортивной форме. Для более эффективного отслеживания сна Mi Band 5 теперь также будет сообщать о REM-сне наряду с глубоким и легким сном.
Кроме того, трекер также поставляется со встроенным барометром для измерения атмосферного давления, а также может использоваться в качестве дистанционной кнопки спуска затвора для фотосъемки на телефоне с расстояния. Так же, как и более старые версии, трекер будет иметь поддержку NFC в Китае.
Старт продаж Xiaomi Mi Band 5 намечен на 18 июня. Версия без NFC Обойдется в $27 (1800 руб.), а модель с NFC будет стоить $32 (2200 руб.).
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