Еще не выпущенный HTC Desire 20 Pro уже успел разочаровать своим скучным дизайном
11 июня 2020, 11:25
Недавно THG.ru сообщал о предстоящем выпуске нового смартфона тайваньской компании HTC - Desire 20 Pro. Все помнят о прошлых заслугах и лидерстве HTC на рынке, когда компания занималась выпуском смартфонов на платформе Windows Mobile. После того как Microsoft решила перекроить свой мобильный бизнес и отказаться от выпуска смартфонов, работавших на базе собственной ОС, дела у HTC пошли на спад. Ей катастрофически не хватало инвестиций. Но компания продолжала держаться и конкурировать.
Согласно разрозненной информации, которую удалось собрать из разных источников, сейчас HTC готовит к выпуску новый смартфон HTC Desire 20 Pro. По слухам, внутри этот аппарат будет оборудован производительным ARM-чипсетом Snapdragon 665 среднего уровня, оснащенным 8-ядерным процессором Kryo 260 с кастомной архитектурой из двух ядерных кластеров - быстрого и медленного. Быстрый кластер содержит два ядра (Kryo 260 Gold, Cortex-A73), которые могут работать на частоте до 2 ГГц. Медленный или энергоэффективный кластер использует шесть ядер (Kryo 260 Silver, Cortex A53) и работает на частоте до 1,8 ГГц. Интересно, что оба кластера могут использоваться одновременно.
Графическая часть чипсета представлена блоком Adreno 610. Есть двухканальный контроллер памяти LPDDR4 и контроллер Wi-Fi (802.11ac + MIMO, макс. 867 Мбит/с), Bluetooth 5 и LTE модем (X12 LTE, 600/150 Мбит/с прием/отправка).
Дисплей HTC Desire 20 Pro с диагональю 6,4 или 6,5 дюйма поддерживает разрешение 2340х1080 пикселей, В верхнем левом углу в специально выемке будет располагаться камера для селфи.
Вчера HTC подтвердила, что анонс смартфона запланирован на 16 июня. В ходе подготовки появились тайно сделанные фотографии будущего флагмана, которые оказались доступны для некоторых изданий.
Первым мнением рынка стало разочарование. Все понимали, что HTC не стремится конкурировать с лидерами рынка по дизайну и начинке. Но многие ожидаил, что HTC постарается предложить рынку что-то недорогое, но особенное.
Ничего особенного мы пока не увидели: обычный смартфон среднего класса. По мнению экспертов, в Desire 20 Pro не оказалось «ничего необычного или захватывающего», если речь идет только о дизайне.
К счастью, с аппаратной точки зрения новая модель выглядит немного лучше, по крайней мере, для устройств среднего уровня, считают эксперты. Помимо уже названных выше характеристик, также стало известно, что объем ОЗУ составит 6 Гбайт, а сама модель будет оснащена четырьмя камерами, датчиком отпечатков пальцев на задней панели и большим дисплеем с вполне достойным разрешением.
Смартфон будет работать под управлением Android 10. Информации о цене пока нет.
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