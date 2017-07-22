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Еще не выпущенный HTC Desire 20 Pro уже успел разочаровать своим скучным дизайном

11 июня 2020, 11:25


Недавно THG.ru сообщал о предстоящем выпуске нового смартфона тайваньской компании HTC - Desire 20 Pro. Все помнят о прошлых заслугах и лидерстве HTC на рынке, когда компания занималась выпуском смартфонов на платформе Windows Mobile. После того как Microsoft решила перекроить свой мобильный бизнес и отказаться от выпуска смартфонов, работавших на базе собственной ОС, дела у HTC пошли на спад. Ей катастрофически не хватало инвестиций. Но компания продолжала держаться и конкурировать.

Согласно разрозненной информации, которую удалось собрать из разных источников, сейчас HTC готовит к выпуску новый смартфон HTC Desire 20 Pro. По слухам, внутри этот аппарат будет оборудован производительным ARM-чипсетом Snapdragon 665 среднего уровня, оснащенным 8-ядерным процессором Kryo 260 с кастомной архитектурой из двух ядерных кластеров - быстрого и медленного. Быстрый кластер содержит два ядра (Kryo 260 Gold, Cortex-A73), которые могут работать на частоте до 2 ГГц. Медленный или энергоэффективный кластер использует шесть ядер (Kryo 260 Silver, Cortex A53) и работает на частоте до 1,8 ГГц. Интересно, что оба кластера могут использоваться одновременно.

Еще не выпущенный HTC Desire 20 Pro уже разочаровал своим скучным дизайном


Графическая часть чипсета представлена блоком Adreno 610. Есть двухканальный контроллер памяти LPDDR4 и контроллер Wi-Fi (802.11ac + MIMO, макс. 867 Мбит/с), Bluetooth 5 и LTE модем (X12 LTE, 600/150 Мбит/с прием/отправка).

Дисплей HTC Desire 20 Pro с диагональю 6,4 или 6,5 дюйма поддерживает разрешение 2340х1080 пикселей, В верхнем левом углу в специально выемке будет располагаться камера для селфи.




Вчера HTC подтвердила, что анонс смартфона запланирован на 16 июня. В ходе подготовки появились тайно сделанные фотографии будущего флагмана, которые оказались доступны для некоторых изданий.

Первым мнением рынка стало разочарование. Все понимали, что HTC не стремится конкурировать с лидерами рынка по дизайну и начинке. Но многие ожидаил, что HTC постарается предложить рынку что-то недорогое, но особенное.

Ничего особенного мы пока не увидели: обычный смартфон среднего класса. По мнению экспертов, в Desire 20 Pro не оказалось «ничего необычного или захватывающего», если речь идет только о дизайне.

К счастью, с аппаратной точки зрения новая модель выглядит немного лучше, по крайней мере, для устройств среднего уровня, считают эксперты. Помимо уже названных выше характеристик, также стало известно, что объем ОЗУ составит 6 Гбайт, а сама модель будет оснащена четырьмя камерами, датчиком отпечатков пальцев на задней панели и большим дисплеем с вполне достойным разрешением.

Смартфон будет работать под управлением Android 10. Информации о цене пока нет.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


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