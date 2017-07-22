Xiaomi представила доступный и премиальный ноутбуки
11 июня 2020, 12:22
Xiaomi представила новый легкий и компактный ноутбук Mi Notebook 14 Horizon Edition. Новинка может похвастаться отличными характеристиками вкупе с компактным и минималистичным дизайном. Она весит всего 1,35 килограмма.
Ноутбук оснащен 14-дюймовым дисплеем с FHD разрешением, который имеет тонкие рамки по бокам и соотношение экрана к корпусу на уровне 91 процента. На борту также стереодинамики, несколько портов USB и мультисенсорный трекпад.
Сама модель представлена в двух вариантах - более мощная с процессором Intel Core i7 10-го поколения и младшая с процессором Core i5 10-го поколения. Последний имеет 512 ГБ SATA SSD и 8 ГБ оперативной памяти, в то время как премиум-версия получила 512 ГБ PCI Express Gen 3 NVMe SSD и 8 ГБ оперативной памяти. Оба варианта также будут использовать видеокарту GeForce MX350 от NVIDIA.
Xiaomi Mi Notebook 14 Horizon Edition может работать до 10 часов на одном заряде батареи и поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт, которая способна зарядить устройство с нуля до половины всего за полчаса.
Премиум-версия Xiaomi Mi Notebook 14 Horizon Edition обойдется в $791 (55 000 руб.), а младшая модель будет стоить $725 (50 000 руб.).
Кроме этого, Xiaomi сегодня также представила более доступный ноутбук Mi Notebook 14. Он имеет аналогичный дисплей, что и у Mi Notebook 14 Horizon Edition и представлен в трех различных конфигурациях. Базовая предусматривает наличие 256-ГБ SSD SATA, а вторая оснащена аналогичным SSD емкостью 512 ГБ. Оба варианта имеют на борту встроенную графику Intel.
Старшая же версия это модели имеет под капотом 512 ГБ SATA SSD вкупе с графическим процессором NVIDIA MX250. Все три варианта оснащены процессором Intel 10-го поколения Core i5 и 8 ГБ оперативной памяти.
Базовая версия это модели обойдется в $554 (38 000 руб.), а две более старшие версии будут стоить $593 (41 000 руб.) и $633 (43 000 руб.) соответственно.
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