ASUS выпустила игровой монитор ROG Strix XG17AHP, который можно взять с собой в дорогу
11 июня 2020, 12:38
Компания ASUS, похоже, нашла замечательную фишку, которой давно не хватало в мониторах. Компания представила игровой портативный монитор ROG Strix XG17AHP, который отличается не только отличными техническими характеристиками, но и пригоден для транспортировки и может быть легко разобран.
Главная его особенность - это инновационная подставка для стойки. Ножки подставки складываются наружу от основной стойки. Сама стойка является телескопической и может выдвигаться вверх-вниз, регулируя положение по высоте. Это позволяет ориентировать дисплей как обычный настольный монитор, а не иметь под рукой просто своеобразный планшет с крышкой, уложенный в походное состояние призматической формы.
ASUS добавила в комплект подмагниченный чехол, который позволяет носить дисплей с собой, обеспечивая удобство и все технические требования, предъявляемые к транспортировке.
Прообразом данной портативной модели стал 17,3-дюймовый игровой монитор ROG Strix XG17AHPE, выпущенный в январе. Новая модель ROG Strix XG17AHP имеет с ним много общего.
Новая модель представляет собой 17,3-дюймовый IPS-дисплей 16:9 с разрешением Full HD. Частота обновления экрана составляет 240 Гц. Работает функция адаптивной синхронизации VESA Adaptive Sync, поверхность без бликов.
Поскольку у новой модели должен быть и походный режим, чтобы монитор можно было использовать, например, в походных условиях вместе с ноутбуком, но без доступа к стационарной электрической сети, модель ROG Strix XG17AHP оснащена аккумулятором емкостью 7800 мАч. При полной зарядке она обеспечивает до 3 часов непрерывной работы.
Разъем USB-C используется как для зарядки, так и для сквозного подключения DisplayPort. Имеется вход micro-HDMI (кабели для преобразования в стандартный HDMI-сигнал прилагаются).
Премиальный ЦАП ESS Sabre преобразует цифровой звук со входов дисплея в высококачественный звук для внутренних динамиков. Есть также аудиоразъем 3,5 мм.
Вес дисплея около 1,06 кг. ASUS пока не раскрывает цены.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".