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ASUS выпустила игровой монитор ROG Strix XG17AHP, который можно взять с собой в дорогу

11 июня 2020, 12:38


Компания ASUS, похоже, нашла замечательную фишку, которой давно не хватало в мониторах. Компания представила игровой портативный монитор ROG Strix XG17AHP, который отличается не только отличными техническими характеристиками, но и пригоден для транспортировки и может быть легко разобран.

Главная его особенность - это инновационная подставка для стойки. Ножки подставки складываются наружу от основной стойки. Сама стойка является телескопической и может выдвигаться вверх-вниз, регулируя положение по высоте. Это позволяет ориентировать дисплей как обычный настольный монитор, а не иметь под рукой просто своеобразный планшет с крышкой, уложенный в походное состояние призматической формы.

ASUS выпустила игровой монитор ROG Strix XG17AHP, который можно взять с собой в дорогу


ASUS добавила в комплект подмагниченный чехол, который позволяет носить дисплей с собой, обеспечивая удобство и все технические требования, предъявляемые к транспортировке.

ASUS выпустила игровой монитор ROG Strix XG17AHP, который можно взять с собой в дорогу


Прообразом данной портативной модели стал 17,3-дюймовый игровой монитор ROG Strix XG17AHPE, выпущенный в январе. Новая модель ROG Strix XG17AHP имеет с ним много общего.




Новая модель представляет собой 17,3-дюймовый IPS-дисплей 16:9 с разрешением Full HD. Частота обновления экрана составляет 240 Гц. Работает функция адаптивной синхронизации VESA Adaptive Sync, поверхность без бликов.

ASUS выпустила игровой монитор ROG Strix XG17AHP, который можно взять с собой в дорогу


Поскольку у новой модели должен быть и походный режим, чтобы монитор можно было использовать, например, в походных условиях вместе с ноутбуком, но без доступа к стационарной электрической сети, модель ROG Strix XG17AHP оснащена аккумулятором емкостью 7800 мАч. При полной зарядке она обеспечивает до 3 часов непрерывной работы.

Разъем USB-C используется как для зарядки, так и для сквозного подключения DisplayPort. Имеется вход micro-HDMI (кабели для преобразования в стандартный HDMI-сигнал прилагаются).

Премиальный ЦАП ESS Sabre преобразует цифровой звук со входов дисплея в высококачественный звук для внутренних динамиков. Есть также аудиоразъем 3,5 мм.

ASUS выпустила игровой монитор ROG Strix XG17AHP, который можно взять с собой в дорогу


Вес дисплея около 1,06 кг. ASUS пока не раскрывает цены.



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