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OPPO A91 доступен для покупки в России

11 июня 2020, 13:56




OPPO представила на российском рынке новый смартфон OPPO A91. Его ключевые особенности - это 8 ГБ оперативной памяти на борту и поддержка быстрой зарядки VOOC 3.0, а также премиальные характеристики дисплея. Но обо всем по порядку.

OPPO A91 доступен для покупки в России


Итак, новый OPPO A91 оснащен 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400 x 1080 пикселей. Это очень тонкий и легкий смартфон толщиной всего 7,9 мм и весом 172 грамма. Дисплей устройства покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass пятого поколения. Под экран интегрирован сканер отпечатков пальцев.

OPPO A91 доступен для покупки в России


Под капотом чипсет MediaTek Helio P70 со встроенной графикой Mali-G72, а также 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4025 мАч. Более того, устройство поддерживает технологию быстрой зарядки VOOC 3.0: 50% заряда достигается всего за 30 минут.

OPPO A91 доступен для покупки в России


OPPO A91 представлен в двух цветах - синем и черном. Стоимость новинки составит 27 990 рублей за версию 8+128 ГБ. Смартфон уже доступен в фирменном интернет-магазине OPPO и у ряда крупных ритейлеров страны.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


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