SilverStone выпустила корпус Lucid LD03-AF с улучшенным воздушным обдувом
11 июня 2020, 14:19
Тайваньская компания SilverStone Technology объявила о выпуске модернизированной модели корпуса Lucid LD03-AF башенного типа. Новая модель представляет собой модернизацию оригинальной модели корпуса - LD03, которая была выпущена в 1 квартале 2009 года. Отличием от первой модели является комплекс обновлений, которые позволяют улучшить качество воздушного потока (версии Airflow), используемого для обдува находящихся внутри компонентов.
Корпус Lucid LD03-AF позволяет устанавливать материнские платы форм-фактора Mini-ITX и Mini-DTX.
Новый корпус дебютировал ранее на международной выставке CES 2020. Отличие Airflow-модели LD03-AF состоит прежде всего в наличии дополнительных вентиляционных отверстий на одной из боковых панелей. Благодаря им, улучшается воздушный обдув видеокарт с установленными осевыми вентиляторами. В оригинальной модели LD03 в передней части находилась стеклянная панель. Она препятствовала сквозному обдуву видеокарт, хотя внешне корпус выглядел очень привлекательно, но видеокарты при этом испытывали проблемы с отводом излишков тепла. Это могло сказываться не их сроке службы, но какой-либо статистики отказов нет.
С конструктивной точки зрения новый корпус представляет собой кубоид - многогранник с шестью гранями, каждая из которых является в общем случае прямоугольником. Благодаря такому строению корпус обеспечивает интенсивный отвод тепла через переднюю и правую боковую панели.
Внутри корпуса размещается материнская плата, крепление которой перпендикулярно плоскости основания. При таком размещении видеокарта находится в области основных потоков воздуха, циркулирующего через корпус.
Модель LD03-AF позволяет размещать видеокарты длиной до 30,9 см и высотой 16,7 см. Допускается установка процессорных кулеров высотой до 19 см. Воздушный поток внутри корпуса формируется за счет применения 120-мм вентилятора, находящегося у основания корпуса, и 120-мм вытяжного вентилятора изнутри верхней панели. Оба вентилятора снабжены пылевыми фильтрами.
Для размещения накопителей предоставляется один отсек размером 3,5-дюйма и два 2,5-дюймовых отсека. Поддерживаются блоки питания SFX и SFX-L.
Для питания имеется розетка переменного тока и кабель M-to-F, который ведет к блоку питания. Размеры корпуса - 265 мм (Ш) х 414 мм (В) х 230 мм (Д), вес - 5,22 кг. Ожидаемая цена - около 130 долларов.
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