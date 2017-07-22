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SilverStone выпустила корпус Lucid LD03-AF с улучшенным воздушным обдувом

11 июня 2020, 14:19


Тайваньская компания SilverStone Technology объявила о выпуске модернизированной модели корпуса Lucid LD03-AF башенного типа. Новая модель представляет собой модернизацию оригинальной модели корпуса - LD03, которая была выпущена в 1 квартале 2009 года. Отличием от первой модели является комплекс обновлений, которые позволяют улучшить качество воздушного потока (версии Airflow), используемого для обдува находящихся внутри компонентов.

Корпус Lucid LD03-AF позволяет устанавливать материнские платы форм-фактора Mini-ITX и Mini-DTX.

SilverStone аносировала корпус Lucid LD03-AF с улучшенным воздушным обдувом


Новый корпус дебютировал ранее на международной выставке CES 2020. Отличие Airflow-модели LD03-AF состоит прежде всего в наличии дополнительных вентиляционных отверстий на одной из боковых панелей. Благодаря им, улучшается воздушный обдув видеокарт с установленными осевыми вентиляторами. В оригинальной модели LD03 в передней части находилась стеклянная панель. Она препятствовала сквозному обдуву видеокарт, хотя внешне корпус выглядел очень привлекательно, но видеокарты при этом испытывали проблемы с отводом излишков тепла. Это могло сказываться не их сроке службы, но какой-либо статистики отказов нет.

SilverStone аносировала корпус Lucid LD03-AF с улучшенным воздушным обдувом


С конструктивной точки зрения новый корпус представляет собой кубоид - многогранник с шестью гранями, каждая из которых является в общем случае прямоугольником. Благодаря такому строению корпус обеспечивает интенсивный отвод тепла через переднюю и правую боковую панели.




Внутри корпуса размещается материнская плата, крепление которой перпендикулярно плоскости основания. При таком размещении видеокарта находится в области основных потоков воздуха, циркулирующего через корпус.

Модель LD03-AF позволяет размещать видеокарты длиной до 30,9 см и высотой 16,7 см. Допускается установка процессорных кулеров высотой до 19 см. Воздушный поток внутри корпуса формируется за счет применения 120-мм вентилятора, находящегося у основания корпуса, и 120-мм вытяжного вентилятора изнутри верхней панели. Оба вентилятора снабжены пылевыми фильтрами.

SilverStone аносировала корпус Lucid LD03-AF с улучшенным воздушным обдувом


Для размещения накопителей предоставляется один отсек размером 3,5-дюйма и два 2,5-дюймовых отсека. Поддерживаются блоки питания SFX и SFX-L.

Для питания имеется розетка переменного тока и кабель M-to-F, который ведет к блоку питания. Размеры корпуса - 265 мм (Ш) х 414 мм (В) х 230 мм (Д), вес - 5,22 кг. Ожидаемая цена - около 130 долларов.

SilverStone аносировала корпус Lucid LD03-AF с улучшенным воздушным обдувом




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