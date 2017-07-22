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Сенаторы потребовали равных прав для американских компаний при выделении субсидий на строительство завода TSMC в США

11 июня 2020, 16:01


Со стороны Сената и Конгресса США возникла озабоченность после того, когда к ним просочились сведения об условиях, на которых TSMC согласилась на строительство своего завода по производству чипов в Аризоне. По имеющимся данным, в TSMC рассчитывают, что правительство США возьмет на себя компенсацию разницы в операционных затратах, которые возникают при строительстве завода в США по сравнению с его возведением на Тайване.

Это якобы принятое секретное решение вызвало озабоченность в американском обществе. Сенат и Палата представителей выступили с совместным заявлением, в котором призвали Правительство следовать особому правилу: в случае выделения тайваньской компании государственных субсидий на строительство завода в Аризоне, они обязаны сделать аналогичные инвестиции для оказания помощи американским производителям полупроводниковых изделий.

Сенаторы США потребовали равных прав для отечественных ИТ-компаний при субсидировании строительства завода TSMC в США


Согласно имеющимся сведениям, TSMC действительно готова получить огромные по размеру субсидии от правительства США, чтобы приступить к строительству завода в Аризоне. Суммарный размер этих затрат уже назван: он составляет около $12 млрд. До сих пор Белый дом рассматривал достигнутое решение как свою победу - ему удалось добиться переноса на территорию США производства компонентов для выпуска продукции Apple.

Однако ряд сенаторов США выступили с возражениями. Они заявили, что такое решение наносит серьезный урон национальной безопасности и развитию свободной конкуренции в стране.




В частности, с протестом выступили сенаторы Чак Шумер, Патрик Лихи и Джек Рид. Они сослались на то, что в стране уже имеются отечественные компании, которые смогли самостоятельно добиться переноса в США своих производств, но при этом они не получали субсидий со стороны государства. В качестве примера были названы компании Micron, GlobalFoundries и Cree.

В результате сенаторы потребовали большей прозрачности в принятии и реализации подобных решений. Сенаторы призвали прекратить любые переговоры или обсуждения по поводу строительства завода TSMC в США до тех пор, пока государственные органы ни будут проинформированы относительно планов тех комитетов, которые должны предоставить право на строительство или занимаются контролем ассигнований. Сенаторы надеются получить всю информацию, включая сведения о любых обязательствах, которые взяли на себя США в отношении финансирования, налоговых льгот, управления лицензиями или других стимулов.

Как отмечают сенаторы, у нынешней администрации США нет возможности отслеживать выплаты, производимые тайваньскими технологическими компаниями при строительстве заводов в США. Например, предыдущее соглашение на строительство завода Foxconn в Висконсине размером $4 млрд до сих пор не принесло ощутимого эффекта в развитии местного производства или наращивания числа рабочих мест в штате.



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