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Растягиваемые дисплеи для смартфонов могут стать реальностью уже к 2024 году

11 июня 2020, 16:32


Сегодня утром компания LG Display выступила с заявлением, в котором рассказала о планах по разработке технологии растягиваемых дисплеев. Согласно сделанному заявлению, первые рабочие образцы можно ожидать уже к 2023 году. Для многих это стало сигналом к тому, что в течение следующих нескольких лет на рынке смартфонов могут произойти существенные изменения, и новая технология может скоро стать реальностью.

Растягиваемые дисплеи для смартфонов могут стать реальностью уже к 2024 году


Это инновационное решение стало ответом LG Display в рамках разработки национального НИОКР, в котором сейчас принимают участие свыше 20 крупнейших компаний страны, исследовательских институтов и университетов. Цель НИОКР - предложить национальный проект, который будет иметь серьезный потенциал и в дальнейшем будет способствовать развитию страны. Решение, предложенное компанией LG Display, - это создание растягиваемых дисплеев.




Как бы ни сложилась дальнейшая судьба этого предложения LG Display, считают эксперты, очень скоро на рынке может появиться надежная технология, которая позволит разворачивать или растягивать экран до нужных размеров, а затем складывать его, когда нет необходимости в использовании.

Потенциал применения этой технологии действительно огромен. Возможности ее использования можно увидеть и для небольших гаджетов бытовой электроники, таких как смартфоны, и для рекламной сферы в виде раздвигаемых рекламных щитов.

В качестве примера называют недавнюю демонстрацию панорамного дисплея в салоне самолета.

Растягиваемые дисплеи для смартфонов могут стать реальностью уже к 2024 году


Нужно отметить, что существующие складные и сворачиваемые дисплеи уже стали реальностью, хотя еще не так давно подобное казалось невероятным. Это свидетельствует о широких возможностях, которые скрыты в уже имеющихся технологических достижениях и инновациях в самых разных областях. Они ждут часа для своего массового внедрения.



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