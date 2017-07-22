Приятно, когда классика из нашего далекого-детства возвращается к нам, но уже на современный лад. Компьютеры уже давно позволяют нам играть в популярные игры детства, которые были доступны лишь на таких платформах как SEGA или Dendy. Некоторые же из популярных игр того времени возвращаются на современные игровые платформы изрядно обновленными.
Одна из таких игры - это популярная в конце 80-x Alex Kidd. Стало известно, что Jankenteam и Merge Games представили игру Alex Kidd в Miracle World DX - возрождение и расширение классической игры 1986 года, выходящей на ПК, PlayStation, Switch и Xbox. Игра получила улучшенную графику, уровни и режимы.
Разработчики также обещают несколько новых вариантов механики для главного персонажа, когда ему предстоит биться с боссами. Новая игра уже можно добавить в "список желаемых" в Steam, но ее реализа стоит ожидать не ранее первого квартала 2021 года. Это, безусловно, отличная новость для всех поклонников игры, которые переживали, что одна из самых известных игр на SEGA сгинет в пучине времени и будет доступна лишь через эмулятор.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".