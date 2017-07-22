Каждая из новых плат предлагает ту же основную функциональность, но по мере увеличения диапазона мы видим больше возможностей. На самом базовом уровне находится micro ATX, BATTLE-AX B460M-D V20, которая имеет два DIMM-слота для оперативной памяти до 64 ГБ, четыре порта SATA 3.0 и один слот M. 2 для хранения данных PCIe или SATA. Плата может поддерживать процессоры мощностью до 65 Вт. Аудио обеспечено Realtek ALC662.
Чуть дороже стоит BATTLE-AX B460M-HD PRO V20, которая отличается от предыдущей платы дополнительным портом SATA 3.0, еще одним слотом M. 2 для подключения Wi-Fi / Bluetooth. Эта версия платы предлагает улучшенный звук через восьмиканальный чип Realtek ALC887.
CVN B460M GAMING PRO V20 является самым интересным вариантом из трио. Она выполнена в форм-факторе ATX, отличается Intel Comet Lake S и четырьмя слотами DIMM, которые поддерживают до 128 ГБ оперативной памяти. Дополнительный порт SATA 3.0 и M. 2 по сравнению с предыдущей моделью дает немного больше возможностей подключения решений хранения данных. Большое отличие этой платы заключается в том, что 10-фазный дизайн питания предлагает больше возможностей получить максимальную отдачу от процессоров Intel 10-го поколения.
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