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COLORFUL выпустила три новых материнских платы B460M

11 июня 2020, 18:44




COLORFUL выпустила три новых материнских платы B460M с поддержкой процессоров Intel 10-го поколения.

COLORFUL выпустила три новых материнских платы B460M


Каждая из новых плат предлагает ту же основную функциональность, но по мере увеличения диапазона мы видим больше возможностей. На самом базовом уровне находится micro ATX, BATTLE-AX B460M-D V20, которая имеет два DIMM-слота для оперативной памяти до 64 ГБ, четыре порта SATA 3.0 и один слот M. 2 для хранения данных PCIe или SATA. Плата может поддерживать процессоры мощностью до 65 Вт. Аудио обеспечено Realtek ALC662.

COLORFUL выпустила три новых материнских платы B460M


Чуть дороже стоит BATTLE-AX B460M-HD PRO V20, которая отличается от предыдущей платы дополнительным портом SATA 3.0, еще одним слотом M. 2 для подключения Wi-Fi / Bluetooth. Эта версия платы предлагает улучшенный звук через восьмиканальный чип Realtek ALC887.

COLORFUL выпустила три новых материнских платы B460M


CVN B460M GAMING PRO V20 является самым интересным вариантом из трио. Она выполнена в форм-факторе ATX, отличается Intel Comet Lake S и четырьмя слотами DIMM, которые поддерживают до 128 ГБ оперативной памяти. Дополнительный порт SATA 3.0 и M. 2 по сравнению с предыдущей моделью дает немного больше возможностей подключения решений хранения данных. Большое отличие этой платы заключается в том, что 10-фазный дизайн питания предлагает больше возможностей получить максимальную отдачу от процессоров Intel 10-го поколения.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".

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