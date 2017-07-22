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Подэкранные камеры Visionox могут стать эксклюзивной фичей смартфонов Huawei в этом году

11 июня 2020, 19:01


Недавно THG.ru сообщала о начале массового производства дисплейных блоков с подэкранным расположением камер для смартфонов. Производство по этой прорывной технологии запустила китайская компания Visionox. Интерес к использованию таких панелей для оснащения своих смартфонов есть, наверное, сейчас у любого вендора. Вопрос, кто окажется первым в списке заказчиков Visionox, интересует многих.

Особая интрига возникает вокруг компании Huawei, которая оказалась не в простой ситуации в связи с выдвинутыми против нее запретами. Как стало известно по сообщениям из Китая, Huawei может стать первым заказчиком, кто получит доступ к установке новых дисплеев Visionox. Согласно слухам, новые панели могут появиться в линейке смартфонов серии Honor Magic уже в этом году.

Подэкранные камеры смартфон Oppo


После этого появились слухи, что Huawei планирует не просто применять новые дисплейные панели, а монополизировать эти решения с подэкранными камерами и сделать их фирменной фичей собственных моделей, благодаря которой они будут выгодно выделяться от продуктов конкурентов.

Выбор суббренда Honor Magic взамен Huawei также нашел объяснение. Учитывая новизну технологии, Huawei сначала протестирует ее применение на суббренде, а только затем начнет внедрять на всех производственных участках.




Новость такого уровня естественно не могла пройти незамеченной. Она вызвала серьезный интерес в социальных сетях, в обсуждениях приняли участие даже руководители китайских брендов OPPO, Meizu и OnePlus. Они высказали свое мнение об уровне готовности новой технологии.

Если кратко, то они заявили, что новая технология пока не отличается идеальностью, поэтому ожидать ее использования для основных флагманов в этом году не имеет смысла. В частности указывалось, что предлагаемое решение требует специального расположения пикселей. Это уменьшит прозрачность между основным и вспомогательным экраном, что не обеспечивает пока идеальной плавности перехода.

Подэкранные камеры Visionox смартфон Huawei


Бывший вице-президент OPPO Шен Йирен заявил, что съемка селфи через такую камеру пока не имеет идеального интерфейса, который бы подошел всем без исключения. Поэтому необходима оптимизация программного обеспечения.

Говоря о монополизации доступа к технологии со стороны Huawei, некоторые издания обратились за подтверждением к источникам из Huawei. Те ответили, что не знают об этой новости.

Visionox является одним из ведущих производителей дисплеев в Китае. Компания поставляет дисплеи для Xiaomi MIX α, Xiaomi CC9 Pro, ZTE Axon10 Pro, LG G8S Thin Q и других вендоров. Учитывая их послужной список, можно ожидать дальнейших новостей по этой актуальной теме.



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