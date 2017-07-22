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Snapdragon 865 Plus набрал 667,253 балла в тестах на AnTuTu benchmark

11 июня 2020, 19:55


До сих пор была неясно готовится ли на самом деле выход чипсета Snapdragon 865 Plus. В феврале о нем появились первые слухи, однако затем эта информация была опровергнута. Но недавние слухи о том, что игровой смартфон Lenovo Legion будет работать как раз на этом чипсете, дают надежду, что он все таки появится. И вот сегодня в сети появились результаты тестов этого чипсета на AnTuTu benchmark.

Snapdragon 865 Plus набрал 667,253 балла в тестах на AnTuTu benchmark


Предстоящий процессор от Qualcomm набрал в общей сложности 667,253 балла. Это намного выше, чем оценка Snapdragon 865, который получил оценку 604,123 балла. Что касается Snapdragon 865 Plus, то здесь разбивка баллов получилась следующим образом - оценка CPU составляет 184,973 баллов, а оценка GPU-283,302 баллов. Баллы памяти и UX составляют 112,050 и 86,928 баллов соответственно.



Известно, что Snapdragon 865 Plus имеет основное ядро с тактовой частотой 3,1 ГГц, три ядра с тактовой частотой 2,4 ГГц и четыре ядра с тактовой частотой 1,8 ГГц. По сравнению с Snapdragon 865, единственной разницей является тактовая частота основного ядра, которая была увеличена.

Судя по всему , Snapdragon 865 Plus должен быть представлен в третьем квартале 2020 года, и, скорее всего, это произойдет в июле. Кроме игрового смартфона от Lenovo, другие производители также должны запустить телефоны, работающие на этом чипсете, во второй половине года.



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