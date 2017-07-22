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Появился снимок защитного чехла для 6,1-дюймового смартфона iPhone 12

11 июня 2020, 20:40


В сети появилось изображение силиконового защитного чехла, который будет выпускаться для 6,1-дюймовых моделей смартфона iPhone 12. Он служит косвенным подтверждением дизайна будущих смартфонов.

Как утверждает источник утечки, будут выпущены чехлы под три размера iPhone 12 следующего поколения. Из других источников известно, что серия iPhone 12 будет представлена четырьмя моделями: 5,4-дюймовой, двумя 6,1-дюймовыми и большой 6,7-дюймовой моделью.

Появился снимок защитного чехла для 6,1-дюймовых iPhone 12


Внешний вид защитного чехла показан на картинке. Защитный чехол похож на модель 2018 года, которая выпускалась для iPhone X.




Сзади защитного чехла размещен квадратный вырез, его размер обусловлен формой модуля камер. Судя по слухам, есть вероятность, что iPhone 12 Pro будет иметь тройной блок камер и датчик Lidar.

По слухам также известно, что 6,1-дюймовый iPhone 12 будет оснащен двойной камерой сзади, поэтому навряд ли вырез для него будет квадратной формы.

Apple пока не определилась, когда будет выпущена серия iPhone 12. Согласно предположениям, запуск может состояться в октябре или ноябре.



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