РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Sony показала PlayStation 5

12 июня 2020, 12:02


Sony наконец показала, как будет выглядеть новая PlayStation 5 на специальном мероприятии, которое прежде всего было посвящено играмготовящимся к выходу на этой консоли. До сих пор компания лишь рассказывала о спецификациях будущей консоли и демонстрировала контроллер к ней.

Sony показала PlayStation 5


PS5, мягко говоря, бросается в глаза. Как и многие ожидали, Sony использовала смесь белого и черного для двухцветного дизайна, отказавшись от в основном монохромного внешнего вида предыдущих поколений. Консоль выполнена в белом и черном цветах с логотипом PlayStation в углу. Она может лежать горизонтально и стоять в вертикальном положении.



И это еще не все. Sony также показала ряд аксессуаров, в том числе беспроводную гарнитуру Pulse 3D, HD-камеру, пульт дистанционного управления мультимедиа и подставку для вашего DualSense. Более того, есть цифровое издание PS5, которое отключает оптический дисковод и, вероятно, будет немного дешевле.



Sony ждала до шести месяцев после того, как Microsoft показала Xbox Series X, чтобы представить PS5. Но консоль, как сообщается, начнут производить лишь в этом месяце и видимо компания хотела избежать всевозможных утечек.
Пока нет ни слова о том, когда же появится новая консоль, но теперь мы хотя бы знаем, как будет выглядеть устройство под телевизором, которое поможет нам скоротать зимние вечера.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

Читайте также:

  • Классическая Alex Kidd появится на консолях и ПК
  • В китайской версии PUBG (Game for peace) появилась новая карта Erangel 2.0
  • Новую игру Batman покажут этим летом
  • ПRiot Games и Crisis Text Line будут оказывать психологическую помощь геймерам, нуждающимся в помощи
  • Премиум-игры Google Play Store становятся доступными для владельцев Chromebook

    • следующая новость
    Xiaomi представила новый ноутбук Mi Notebook Pro 15 2020

    предыдущая новость
    Появился снимок защитного чехла для 6,1-дюймового смартфона iPhone 12

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка
    Лучшая оперативная память Лучшая материнская плата Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер Лучшая видеокарта для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    12 июня, 2020

    G. SKILL представила модули памяти для новейшей платформы Intel Z490

    Capcom ведет разработку научно-фантастической игры нового поколения Pragmata

    Computex 2020 все таки не состоится

    Samsung Galaxy Tab S7 внешне напоминает Apple iPad Pro

    Asus Phoenix Radeon 550: старая карта восстает из пепла

    Grand Theft Auto V станет еще круче на консолях следующего поколения

    Анонс ZTE Blade A3 Prime: бюджетник стоимость $99

    Слухи: Samsung 980 Pro SSD PCIe 4.0 появится уже в августе

    Xiaomi представила новый ноутбук Mi Notebook Pro 15 2020

    Sony показала PlayStation 5

    11 июня, 2020

    Появился снимок защитного чехла для 6,1-дюймового смартфона iPhone 12

    Snapdragon 865 Plus набрал 667,253 балла в тестах на AnTuTu benchmark

    Подэкранные камеры Visionox могут стать эксклюзивной фичей смартфонов Huawei в этом году

    COLORFUL выпустила три новых материнских платы B460M

    Классическая Alex Kidd появится на консолях и ПК

    Растягиваемые дисплеи для смартфонов могут стать реальностью уже к 2024 году

    Сенаторы потребовали равных прав для американских компаний при выделении субсидий на строительство завода TSMC в США

    SilverStone выпустила корпус Lucid LD03-AF с улучшенным воздушным обдувом

    OPPO A91 выходит на российский рынок

    ASUS выпустила игровой монитор ROG Strix XG17AHP, который можно взять с собой в дорогу

    ССЫЛКИ