Sony наконец показала, как будет выглядеть новая PlayStation 5 на специальном мероприятии, которое прежде всего было посвящено играмготовящимся к выходу на этой консоли. До сих пор компания лишь рассказывала о спецификациях будущей консоли и демонстрировала контроллер к ней.
PS5, мягко говоря, бросается в глаза. Как и многие ожидали, Sony использовала смесь белого и черного для двухцветного дизайна, отказавшись от в основном монохромного внешнего вида предыдущих поколений. Консоль выполнена в белом и черном цветах с логотипом PlayStation в углу. Она может лежать горизонтально и стоять в вертикальном положении.
И это еще не все. Sony также показала ряд аксессуаров, в том числе беспроводную гарнитуру Pulse 3D, HD-камеру, пульт дистанционного управления мультимедиа и подставку для вашего DualSense. Более того, есть цифровое издание PS5, которое отключает оптический дисковод и, вероятно, будет немного дешевле.
Sony ждала до шести месяцев после того, как Microsoft показала Xbox Series X, чтобы представить PS5. Но консоль, как сообщается, начнут производить лишь в этом месяце и видимо компания хотела избежать всевозможных утечек.
Пока нет ни слова о том, когда же появится новая консоль, но теперь мы хотя бы знаем, как будет выглядеть устройство под телевизором, которое поможет нам скоротать зимние вечера.
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