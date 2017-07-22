РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Xiaomi представила новый ноутбук Mi Notebook Pro 15 2020

12 июня 2020, 12:33


Xiaomi представила новый ноутбук Mi Notebook Pro 15 2020. Новинка представлена в двух версиях, которые отличаются процессорами - это Intel Core i5 10-го поколения и Core i7 на основе архитектуры 14 нм (Comet Lake), а также оперативной памятью и емкостью хранилища.

Xiaomi представила новый ноутбук Mi Notebook Pro 15 2020


Базовая модель Mi Notebook Pro 15 2020 работает на процессоре Intel Core i5-10210U в паре с 8 ГБ оперативной памяти 2666MHz DDR4 и 512 ГБ PCIe NVMe SSD. Более дорогая модель имеет под капотом процессор Intel Core i7-10510U в сочетании с тем же типом оперативной памяти и SSD, но их размеры составляют 16 ГБ и 1 ТБ соответственно.



Эти ноутбуки Xiaomi имеют 15,6-дюймовый экран с разрешением Full HD и коэффициентом соотношения экрана к корпусу равном 81,5 процента, а также 100-процентным охватом цветовой гаммы sRGB. Дисплей ламинирован стеклом Corning Gorilla Glass 3 и имеет угол обзора 178°.

Они оснащены полноразмерной клавиатурой с подсветкой и поддержкой сочетания клавиш Fn + K, что позволяет пользователям переключаться между тихим, сбалансированным и полным скоростным режимами. Эти ноутбуки также оснащены выделенным графическим процессором NVIDIA MX350 на основе архитектуры Pascal.

Что касается портов, они включают в себя 2 x USB Type-C, 2 x USB 3.1, HDMI, 3,5 мм разъем для наушников и полноразмерный слот для SD-карты. Другие функции включают в себя прецизионную сенсорную панель, веб-камеру HD, двухдиапазонный WiFi 6, Dolby Audio, Harman Audio, Hi-Res Audio и батарею емкостью 60 whr.

Цена базовой модели - $848 (60 000 руб.), а старшая версия стоит $989 (70 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Xiaomi представила доступный и премиальный ноутбуки
  • Xiaomi представила доступный и премиальный ноутбуки
  • Lenovo выпустила бюджетный и компактный ноутбук Chromebook 3
  • HP представила самый компактный игровой ноутбук в мире
  • Acer выпустила обновленную модель игрового ноутбука Nitro 5

    • следующая новость
    Слухи: Samsung 980 Pro SSD PCIe 4.0 появится уже в августе

    предыдущая новость
    Sony показала PlayStation 5

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка
    Лучшая оперативная память Лучшая материнская плата Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер Лучшая видеокарта для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    12 июня, 2020

    G. SKILL представила модули памяти для новейшей платформы Intel Z490

    Capcom ведет разработку научно-фантастической игры нового поколения Pragmata

    Computex 2020 все таки не состоится

    Samsung Galaxy Tab S7 внешне напоминает Apple iPad Pro

    Asus Phoenix Radeon 550: старая карта восстает из пепла

    Grand Theft Auto V станет еще круче на консолях следующего поколения

    Анонс ZTE Blade A3 Prime: бюджетник стоимость $99

    Слухи: Samsung 980 Pro SSD PCIe 4.0 появится уже в августе

    Xiaomi представила новый ноутбук Mi Notebook Pro 15 2020

    Sony показала PlayStation 5

    11 июня, 2020

    Появился снимок защитного чехла для 6,1-дюймового смартфона iPhone 12

    Snapdragon 865 Plus набрал 667,253 балла в тестах на AnTuTu benchmark

    Подэкранные камеры Visionox могут стать эксклюзивной фичей смартфонов Huawei в этом году

    COLORFUL выпустила три новых материнских платы B460M

    Классическая Alex Kidd появится на консолях и ПК

    Растягиваемые дисплеи для смартфонов могут стать реальностью уже к 2024 году

    Сенаторы потребовали равных прав для американских компаний при выделении субсидий на строительство завода TSMC в США

    SilverStone выпустила корпус Lucid LD03-AF с улучшенным воздушным обдувом

    OPPO A91 выходит на российский рынок

    ASUS выпустила игровой монитор ROG Strix XG17AHP, который можно взять с собой в дорогу

    ССЫЛКИ