Xiaomi представила новый ноутбук Mi Notebook Pro 15 2020
12 июня 2020, 12:33
Xiaomi представила новый ноутбук Mi Notebook Pro 15 2020. Новинка представлена в двух версиях, которые отличаются процессорами - это Intel Core i5 10-го поколения и Core i7 на основе архитектуры 14 нм (Comet Lake), а также оперативной памятью и емкостью хранилища.
Базовая модель Mi Notebook Pro 15 2020 работает на процессоре Intel Core i5-10210U в паре с 8 ГБ оперативной памяти 2666MHz DDR4 и 512 ГБ PCIe NVMe SSD. Более дорогая модель имеет под капотом процессор Intel Core i7-10510U в сочетании с тем же типом оперативной памяти и SSD, но их размеры составляют 16 ГБ и 1 ТБ соответственно.
Эти ноутбуки Xiaomi имеют 15,6-дюймовый экран с разрешением Full HD и коэффициентом соотношения экрана к корпусу равном 81,5 процента, а также 100-процентным охватом цветовой гаммы sRGB. Дисплей ламинирован стеклом Corning Gorilla Glass 3 и имеет угол обзора 178°.
Они оснащены полноразмерной клавиатурой с подсветкой и поддержкой сочетания клавиш Fn + K, что позволяет пользователям переключаться между тихим, сбалансированным и полным скоростным режимами. Эти ноутбуки также оснащены выделенным графическим процессором NVIDIA MX350 на основе архитектуры Pascal.
Что касается портов, они включают в себя 2 x USB Type-C, 2 x USB 3.1, HDMI, 3,5 мм разъем для наушников и полноразмерный слот для SD-карты. Другие функции включают в себя прецизионную сенсорную панель, веб-камеру HD, двухдиапазонный WiFi 6, Dolby Audio, Harman Audio, Hi-Res Audio и батарею емкостью 60 whr.
Цена базовой модели - $848 (60 000 руб.), а старшая версия стоит $989 (70 000 руб.).
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