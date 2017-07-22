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Слухи: Samsung 980 Pro SSD PCIe 4.0 появится уже в августе

12 июня 2020, 12:55


Samsung 980 Pro SSD был впервые представлен на выставке CES 2020,что делает его первым потребительским твердотельным накопителем Samsung PCIe 4.0. Последние утечки говорят о том, что Samsung планирует начать выпуск этих SSD в течение двух месяцев и возможно, что они будут доступны уже в августе.

Samsung 980 Pro SSD PCIe 4.0 появится уже в августе


Выход Samsung 980 Pro должен просто уничтожить конкурентов компании на рынке, если заявленные Samsung характеристики этого твердотельного накопителя действительно таковы, какими их представила компания. Как рассказали в Samsung, скорость последовательного чтения Samsung 980 Pro составит 6,5 Гбит/c, а скорость последовательной записи - 5 Гбит/с.



Это большой скачок по сравнению с SSD Samsung 970 Pro PCIe 3.0 с рекламируемыми скоростями 3,5 Гбит/с и 2,7 Гбит/с, эти цифры также предлагают значительный скачок по сравнению с другими конкурентами PCIe 4.0, такими как Corsair MP600 с рекламируемыми скоростями 5 Гбит/с и 4,3 Гбит/с.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о лучших SSD. Выбрать лучший SSD непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный SSD, для других - самый быстрый. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший SSD в любой ценовой категории - от менее $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие SSD: текущий анализ рынка".

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