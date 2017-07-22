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Анонс ZTE Blade A3 Prime: бюджетник стоимость $99

12 июня 2020, 13:19




ZTE представила сегодня крайне бюджетный смартфон ZTE Blade A3 Prime, стоимостью всего $99 (7000 руб.). Пока что он доступен лишь для клиентов операторов связи MVNO - Yahoo Mobile и Visible, которые могут получить его бесплатно при определенных условиях. Будем надеяться, что этот бюджетник появится и в России.

Анонс ZTE Blade A3 Prime


ZTE Blade A3 Prime оснащен 5,45-дюймовым IPS LCD- дисплеем с разрешением 1440 x 720 пикселей с соотношением сторон 18:9. Под капотом этого устройства xbgctn MediaTek Helio A22 в паре с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. При этом хранилище можно расширить за счет карты microSD

Устройство имеет 8-мегапиксельную основную камеру с двойной светодиодной вспышкой и 5-мегапиксельной фронтальной камерой. На борту также 3,5 мм разъем для наушников, USB Type-C, двухдиапазонный WiFi 5, Bluetooth 4.2 и датчик отпечатков пальцев.

И последнее, но не менее важное: ZTE Blade A3 Prime питается от аккумулятора емкостью всего 2,660 мАч и работает на Android 10 из коробки.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


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