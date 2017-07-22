ZTE представила сегодня крайне бюджетный смартфон ZTE Blade A3 Prime, стоимостью всего $99 (7000 руб.). Пока что он доступен лишь для клиентов операторов связи MVNO - Yahoo Mobile и Visible, которые могут получить его бесплатно при определенных условиях. Будем надеяться, что этот бюджетник появится и в России.
ZTE Blade A3 Prime оснащен 5,45-дюймовым IPS LCD- дисплеем с разрешением 1440 x 720 пикселей с соотношением сторон 18:9. Под капотом этого устройства xbgctn MediaTek Helio A22 в паре с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. При этом хранилище можно расширить за счет карты microSD
Устройство имеет 8-мегапиксельную основную камеру с двойной светодиодной вспышкой и 5-мегапиксельной фронтальной камерой. На борту также 3,5 мм разъем для наушников, USB Type-C, двухдиапазонный WiFi 5, Bluetooth 4.2 и датчик отпечатков пальцев.
И последнее, но не менее важное: ZTE Blade A3 Prime питается от аккумулятора емкостью всего 2,660 мАч и работает на Android 10 из коробки.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".