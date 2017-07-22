Grand Theft Auto V получит продолжение и массу новых обновлений на игровых консолях следующего поколения в 2021 году. После вчерашней презентации PlayStation 5 Future of Gaming, Rockstar Games подтвердила, что Grand Theft Auto V
выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X во второй половине 2021 года.
В новом поколении GTAV будет представлен ряд технических улучшений, визуальных обновлений и улучшений производительности, что делает игру более красивой и функциональной чем когда-либо. А для массового и динамичного сообщества игроков Grand Theft Auto Online по всему миру, путешествие через постоянно развивающийся, общий мир GTA Online будет продолжаться до нового поколения с новыми обновлениями, включая дополнительный контент GTA Online, эксклюзивный для новых консолей и ПК. Кроме того, во второй половине 2021 года появится новая автономная версия GTA Online, которая будет доступна бесплатно исключительно для игроков PlayStation 5 в течение первых трех месяцев.
С подтверждением выпуска следующего поколения Grand Theft Auto V станет единственной игрой, доступной на трех различных консольных поколениях, поскольку она была первоначально выпущена на PlayStation 3 и Xbox 360. Переход от предыдущего к текущему поколению принес много улучшений и новых возможностей, таких как режим игры от первого лица, поэтому будет интересно посмотреть, как Rockstar Games будет дальше улучшать опыт на PlayStation 5 и Xbox Series X.
Grand Theft Auto V стартует на PlayStation 5 и Xbox Series во второй половине 2021 года.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".