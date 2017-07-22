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Asus Phoenix Radeon 550: старая карта восстает из пепла

12 июня 2020, 14:15




Архитектура Polaris была представлена AMD почти четыре года назад в серии RX 400. С тех пор AMD выпустила два новых поколения графических процессоров, Vega и Navi. Но, похоже, что архитектура Polaris будет жить немного дольше с выпуском графического процессора ASUS Phoenix Radeon 550 2GB, основанного на графическом процессоре Polaris 12.

Asus Phoenix Radeon 550


Карта способна выводить картинку на три экрана одновременно через DVI, Displayport 1.4 и HDMI 2.0 b, который способен достигать 4K при 60 Гц, но играть в современные игры на ней вряд ли получится. Скорее эта карта - бюджетная модель для компактных сборок.

Asus Phoenix Radeon 550


Asus Phoenix Radeon 550 выглядит как замена Phoenix Radeon RX 550 выпущенной в 2017 году. Новая Phoenix Radeon 550 использует другую конфигурацию памяти 2 ГБ GDDR5 / 64-бит / 6 Гбит/c, что является значительно хуже, чем у версии 2017 года.

Asus Phoenix Radeon 550


Сейчас нет никаких данных о цене новинки, но ясно, что она должна быть в разы дешевле прошлой Phoenix Radeon RX 550, иначе ее удел пылиться на складе.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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