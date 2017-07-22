Архитектура Polaris была представлена AMD почти четыре года назад в серии RX 400. С тех пор AMD выпустила два новых поколения графических процессоров, Vega и Navi. Но, похоже, что архитектура Polaris будет жить немного дольше с выпуском графического процессора ASUS Phoenix Radeon 550 2GB, основанного на графическом процессоре Polaris 12.
Карта способна выводить картинку на три экрана одновременно через DVI, Displayport 1.4 и HDMI 2.0 b, который способен достигать 4K при 60 Гц, но играть в современные игры на ней вряд ли получится. Скорее эта карта - бюджетная модель для компактных сборок.
Asus Phoenix Radeon 550 выглядит как замена Phoenix Radeon RX 550 выпущенной в 2017 году. Новая Phoenix Radeon 550 использует другую конфигурацию памяти 2 ГБ GDDR5 / 64-бит / 6 Гбит/c, что является значительно хуже, чем у версии 2017 года.
Сейчас нет никаких данных о цене новинки, но ясно, что она должна быть в разы дешевле прошлой Phoenix Radeon RX 550, иначе ее удел пылиться на складе.
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