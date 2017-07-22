Не секрет, что Samsung готовит к выходу два новых премиальных планшета - Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+. Рендеры первого из них сегодня просочились в сеть, и теперь есть возможность внимательнее разглядеть, как будет выглядеть устройство.
Предстоящий планшет Samsung демонстрирует тонкие панели со всех четырех сторон, изменение положения передней камеры и многое другое. Первое, что бросается в глаза при взгляде на Samsung Galaxy Tab S7 - это сходство с Apple iPad Pro. В первую очередь, такое ощущение складывается из-за тонких рамок вокруг экрана, но при этом фронтальная камера расположена по другому. Планшет имеет габариты - 253,7 x 165,3 x 6,3 мм, что делает его немного толще предшественника.
Есть также антенные линии сверху и снизу, но они присутствуют на задней стороне, придавая передней стороне гораздо более чистый, бесшовный вид. Края также кажутся более плоскими.
На сегодня также известно, что Samsung Galaxy Tab S7 будет иметь аккумулятор емкостью 7760 мАч и скорее всего, поэтому он несколько толще своего предшественника. Так ранее сообщалось, что планшет получит чипсет Snapdragon 865, а значит будет поддерживать 5G.
Скорее всего, новые планшеты будут представлены на онлайн-мероприятии компании, где планируется презентация смартфонов Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Plus и, возможно, Galaxy Note 20 Ultra.
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